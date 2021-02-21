عوامل ظهور الشعر الأبيض ووصفات للقضاء علي ذلك

عوامل ظهور الشعر الأبيض، يعتبر الشعر الأبيض الذي يظهر للأعمار الصغيرة من الأمور المزعجة بالنسبة لهم، لذا يحاول الجميع معرفة العوامل المؤدية لذلك، ومن هذه العوامل الشعور بالتوتر والقلق وقلة إنتاج الجسم لصبغة الميلانين المسؤولة عن إعطاء اللون المعتاد للشعر، وحدوث خلل في فيتامين ب 12 مما يؤدي إلى ظهور مشكلات في هرمونات الجسم الخلل في وظائف الغدة الدرقية ومشكلات الجهاز المناعي.

العادات السيئة مثل التدخين.

التغير في الهرمونات.

الجينات الوراثية.

التوتر والقلق.

نزلات البرد.

خلل الغدة الدرقية.

الأنظمة الغذائية غير الصحية.

عوامل ظهور الشعر الأبيضالشعر الأبيض ووصفات القضاء عليه

الشعر الأبيض من الأمور التي تؤرق الكثير سواء كان عند كبار السن أو الشباب، وهناك بعض الوصفات التي أثبتت بعض الأبحاث أن هناك بعض الوصفات التي تساعد على التخلص من الشعر الأبيض وتلك الوصفات نتحدث عنها بالسطور القادمة.

وصفة الشاي الأسود للقضاء على الشعر الأبيض

الشاي الأسود به مضادات أكسدة تجعله يعمل على وقف تكاثر الشعر الأبيض ويسهم في إضفاء اللمعان على الشعر ويغمقه.

مقادير الوصفة

كأس من الماء.

2 ملعقة من الشاي الأسود.

طريقة التحضير وكيفية الاستعمال

يُغلى الشاي الأسود بإضافته إلى كأس من الماء ويظل على النار حوالي ثلث الساعة.

نترك المزيج إلى أن يهدأ، ثم يوضع على الشعر وصولًا بالجذور حوالي ساعة.

بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو المناسب، وبعدها يرطب بالبلسم الخاص بالشعر.

تكرر هذه الوصفة أسبوعيًّا من مرتين إلى ثلاثة مرات.

وصفة خليط الحناء

تعتبر الحناء من المساحيق الطبيعية في تلوين الشعر، فهي تعطي نتيجة مذهلة بدون ضرر للشعر، كما أنها تعمل على تقويته، وإعطائه اللمعان والنعومة وهذا يتسبب في إقدام الكثيرين على استعمالها.

مقادير الوصفة

مقدار من الحناء.

ملعقة بن( قهوة).

ملعقتين من الحليب.

ربع كوب من الأملا الهندية.

طريقة تحضير الوصفة

يوضع مسحوق الحناء في إناء، وبعدها تضاف الأملا الهندية والقهوة والحليب إليها مع التقليب الجيد.

يُفرد الخليط على الشعر وصولًا بالجذور.

بعد وصول الحناء لمرحلة الجفاف على الشعر يشطف الشعر باستخدام الشامبو الملائم والماء الفاتر.

يراعى المواظبة على هذه الوصفة مرتين شهريًّا.