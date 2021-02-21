أسهل الطرق لإعداد الكسكسي بكل تفاصيله

أسهل الطرق لإعداد الكسكسي، الكسكسي هو أكلة مغربية يحبها الكثيرون، كما أن طريقة تحضيره سهلة ومكوناته متاحة دائمًا في متناول اليد بالمنزل، وهناك نوع مالح ونوع حلو، ويمكن أن يُطهى بالدجاج أو اللحم أو الفواكه أو الخضروات أو المكسرات، ولمعرفة أسهل الطرق في تحضير الكسكسي بطعم لذيذ يمكنكِ متابعة هذا المقال. أسهل الطرق لإعداد الكسكسي مكونات الكسكسي كيلو دقيق.

نصف كأس من الماء.

نصف كأس من السمن السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير يوضع كيلو الدقيق مع الملح في الخلاط الكهربائي، يضاف الماء بشكل تدريجي حتى يبتل العجين بالماء وينقسم إلى كور ضئيلة الحجم.

تجهز مصفاة وتوضع على قدر ثم يفرك مقدار من العجين باليد داخل المصفاة مع الضغط لإنزال الكسكسي من فتحات المصفاة بالشكل المعروف له.

بعد نفاذ العجينة بهذا الشكل يتم عمل الكسكسي بوضع إناء به مقدار كبير من الماء على النار، وفوقه إناء آخر يوضع فوقه قطعة من القماش الخفيف .

يصب السمن السائل فوق الكسكسي مع التقليب برفق ليغلف الكسكسي كله بالسمن.

يوضع الكسكسي على قطعة القماش في الإناء الذي به فتحات.

تضم جوانب القماش فوق الكسكسي، ثم يوضع الإناء على الإناء المليء بالماء المغلي، ثم يُغطى من فوقه.

يتم طهو الكسكسي لأقل من ربع ساعة، ثم يُفصل الإناءين عن بعضهما.

فككي حبات الكسكسي بتحريكه من خلال تحريك قطعة القماش.

يُحلى بالسكر الناعم بعد وضعه في طبق التقديم وبألف هنا. وصفة لإعداد الكسكسي بالخضروات

وصفة لإعداد الكسكسي بالخضروات المقادير نصف كيلو كسكسي.

ملعقتين من الزبيب.

ملعقتين من الصنوبر.

كوب من قطع الكوسة.

ثوم مفروم.

20 جرام زيت زيتون.

نصف كيلو حمص مسلوق.

ربع كأس من الماء.

نصف ملعقة زنجبيل.

نصف ملعقة بهارات.

نصف ملعقة كمون.

فلفل مشكل قطع.

رشة قرفة.

رشة شطة.

نصف ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة ملح.

ربع ملعقة جوزة الطيب. طريقة التحضير يتم قلي الثوم وقطع الكوسة في طاسة بها زيت زيتون، وبعد أن يتغير لونها قليلًا تضاف البهارات والماء والفلفل والحمص المسلوق وتظل على النار لوقت قليل وتقلب من وقت لآخر.

من ناحية أخرى يوضع الكسكسي في وعاء، ويضاف إليه الماء حتى يغطيه،ثم يرفع على النار لمدة ربع ساعة إلى أن ينضج ثم نحضر طبق شكله جميل ونضع به كمية من الكسكسي،وبعدها نسكب عليه خليط الخضروات المجهز مسبقًا ويجمل بالزبيب والصنوبر. "الآن" موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عام 1442 الوسوم

أسهل الطرق لإعداد الكسكسي، الكسكسي هو أكلة مغربية يحبها الكثيرون، كما أن طريقة تحضيره سهلة ومكوناته متاحة دائمًا في متناول اليد بالمنزل، وهناك نوع مالح ونوع حلو، ويمكن أن يُطهى بالدجاج أو اللحم أو الفواكه أو الخضروات أو المكسرات، ولمعرفة أسهل الطرق في تحضير الكسكسي بطعم لذيذ يمكنكِ متابعة هذا المقال. أسهل الطرق لإعداد الكسكسي مكونات الكسكسي كيلو دقيق.

نصف كأس من الماء.

نصف كأس من السمن السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير يوضع كيلو الدقيق مع الملح في الخلاط الكهربائي، يضاف الماء بشكل تدريجي حتى يبتل العجين بالماء وينقسم إلى كور ضئيلة الحجم.

تجهز مصفاة وتوضع على قدر ثم يفرك مقدار من العجين باليد داخل المصفاة مع الضغط لإنزال الكسكسي من فتحات المصفاة بالشكل المعروف له.

بعد نفاذ العجينة بهذا الشكل يتم عمل الكسكسي بوضع إناء به مقدار كبير من الماء على النار، وفوقه إناء آخر يوضع فوقه قطعة من القماش الخفيف .

يصب السمن السائل فوق الكسكسي مع التقليب برفق ليغلف الكسكسي كله بالسمن.

يوضع الكسكسي على قطعة القماش في الإناء الذي به فتحات.

تضم جوانب القماش فوق الكسكسي، ثم يوضع الإناء على الإناء المليء بالماء المغلي، ثم يُغطى من فوقه.

يتم طهو الكسكسي لأقل من ربع ساعة، ثم يُفصل الإناءين عن بعضهما.

فككي حبات الكسكسي بتحريكه من خلال تحريك قطعة القماش.

يُحلى بالسكر الناعم بعد وضعه في طبق التقديم وبألف هنا. وصفة لإعداد الكسكسي بالخضروات

وصفة لإعداد الكسكسي بالخضروات المقادير نصف كيلو كسكسي.

ملعقتين من الزبيب.

ملعقتين من الصنوبر.

كوب من قطع الكوسة.

ثوم مفروم.

20 جرام زيت زيتون.

نصف كيلو حمص مسلوق.

ربع كأس من الماء.

نصف ملعقة زنجبيل.

نصف ملعقة بهارات.

نصف ملعقة كمون.

فلفل مشكل قطع.

رشة قرفة.

رشة شطة.

نصف ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة ملح.

ربع ملعقة جوزة الطيب. طريقة التحضير يتم قلي الثوم وقطع الكوسة في طاسة بها زيت زيتون، وبعد أن يتغير لونها قليلًا تضاف البهارات والماء والفلفل والحمص المسلوق وتظل على النار لوقت قليل وتقلب من وقت لآخر.

من ناحية أخرى يوضع الكسكسي في وعاء، ويضاف إليه الماء حتى يغطيه،ثم يرفع على النار لمدة ربع ساعة إلى أن ينضج ثم نحضر طبق شكله جميل ونضع به كمية من الكسكسي،وبعدها نسكب عليه خليط الخضروات المجهز مسبقًا ويجمل بالزبيب والصنوبر. "الآن" موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عام 1442

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