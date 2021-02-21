من بينها مقاومة العدوى وعلاج عسر الهضم تعرف على فوائد الزبادي مع الثوم

يعتبر الزبادي من الأطعمة الخفيفة التي يمكنك تناولها في الصباح أو قبل النوم خاصة إن كنت تريد الحفاظ على ثبات وزنك، إلى جانب ذلك الثوم يعتبر من الثمار المناسبة للحفاظ على المناعة في الجسم صحية وسليمة وعند إضافتهم إلى بعضهم البعض تعتبر بذلك وجبة كافية لحمايتك من كثير من الأمراض ومنح جسمك العديد من الفوائد تعرف عليها خلال هذا المقال.

تحسين عملية الهضم

كل من الزبادي والثوم يحتويان على حمض البروبيتك وهي مادة لها دور في معادلة البيكتيريا الضارة والنافعة داخل الجهاز الهضمي، فضلاً عن دورها في تحسين عملية الهضم.

الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي

يحتوي الثوم على بروتين معين هو الانجيوتينسين الثاني تلك المادة التي تعمل على إنقباض الأوعية الدموية وبالتالي رفع الضغط الدم، كما يحتوي على مادة الأليسن التي تعاكس عمل الأنجيوتينسين بالتالي يحافظ على مستوى الضغط الطبيعي.

تعزيز مناعة الجسم

يمكن تناول الثوم لتحمي نفسك من الإصابة بعدوى الخميرة بالإضافة إلى نزلات البرد والإنفلونزا، لذلك يمكن إضافة الثوم إلى الزبادي في الصباح ليصبح جسمك أكثر مقاومة للعدوى، كذلك يحمل خواص المضاد الحيوي مما يعمل على حماية الجسم من جميع أنواع العدوى البكتيرية.

الحفاظ على صحة القلب

يحتوي الثوم على مادة كيميائية تعرف بمادة الأدينوزين وهي مسؤولة عن منع تخثر الدم فيحمي بذلك من الجلطات وكذلك يعمل الزبادي على الحفاظ على صحة القلب من خلال منع تراكم الدهون داخل الشرايين بالتالي يحمي من السكتات القلبية وتصلب الشرايين.

علاج أمراض الجهاز التنفسي

تناول الثوم من الزبادي يساعدك على علاج الأعراض التالية في الجهاز التنفسي:

علاج التهاب الحلق المصاحب للعدوى البيكتيرية.

تقليل التهاب الجهاز التنفسي.

علاج صعوبة التنفس التي تصاحب نزلات البرد.