طريقة استخدام المكونات الطبيعية للعناية بالشعر بالخطوات

يجب التعرف على طريقة استعمال المكونات الطبيعية للعناية بالشعر، تجد الكثير من الزيوت، الكريمات ومنتجات الشامبو في الصيدليات لكنها لا تخلو من المواد الكيميائية التي تشكل خطورة على فروة الرأس وتسبب للشعر التلف، لذلك أمامك خيار مناسب وهو استعمال وصفات من مكونات طبيعية للعناية بالشعر.

استخدام الألوفيرا لنمو الشعر

يعمل الألوفيرا على نمو الشعر وجعله صحي نتيجة تحفيز نمو البصيلات ومعالجة تلف الشعر وإعادة ترميمه إذا تعرض للتلف بفعل الحرارة أو الصبغات الكيميائية، ويستخدم بهذه الطريقة:

يمكنك فرك الألوفيرا وتوزيعه في جميع أجزاء الشعر وتركه لمدة 30 دقيقة ثم شطف الشعر.

يمكن إضافة الألوفيرا إلى زيت اللوز أو زيت الزيتون واستخدامهم كخليط للعناية بالشعر وتكثيفه وزيادة طوله.

بياض البيض لنمو الشعر

بياض البيض يحفز نمو الشعر؛ لذلك يمكننا إدخاله في إعداد القناعات من أجل زيادة طول وكثافة الشعر وهو يتم استخدامه بالطريقة التالية:

يضاف بياض البيض إلى كل من زيت الزيتون والالوفيرا.

يتم تكوين قناع منهم بخلطهم معا ً واستخدام الخليط على الشعر.

يجب استخدام هذا القناع على شعر مبلل بالماء.

يوضع القناع على الشعر ليتغلغل بين بصيلات الشعر ويترك لمدة نصف ساعة بعدها يتم شطف الشعر بالماء الدافيء وتصفيفه.

خليط الزيوت الدافئة للعناية بالشعر

تعمل الزيوت الطبيعية الدافئة بشكل خاص على تدعيم نمو الشعر ومعالجة فروة الرأس الجافة، يعود ذلك إلى تأثيرها على نمو الشعر بمحتواها من الفيتامينات والعناصر المغذية للفروة التي تحفز نمو بصيلات شعر جديدة، ويستخدم بالطريقة التالية:

تضاف الزيوت مثل زيت الزيتون، زيت الياسمين، زيت الورد إلى بعضهم البعض بعد تدفئتهم.

يتم تدليك فروة الرأس بالزيوت الدافئة وتركها لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك يتم تصفيف الشعر وملاحظة النعومة واللمعان.