وصفة هنديه سحريه لتطويل الشعر 5 سم في اليوم

وصفات سريعة لتطويل الشعر، كلما كان الشعر طويل مسترسل خالي من التجاعيد والخشونة، كلما كان جمالك سيدتي جذاب، لذا السيدات بشكل عام باحثون عن طرق إصلاح الشعر السوية، التي لا تؤثر على مرور الوقت تلف الشعر، لذا ينصح متخصصون الشعر بالابتعاد عن كل ما هو ضار بفروة الرأس، وينصح دائما بالاستعانة بالصفات الطبيعية التي لها دور سوى في إنقاذ الشعر من التقصف و التلف والتساقط.

تعد وصفات الطويل الطبيعية هي الوصفات الأكثر آمنا على الشعر، لذا من الضروري أن نقدم لكم مزيد من الوصفات المجربة.

وصفة لتطويل الشعر

الزنجبيل والجوجوبا:

من الضروري أن نشير إلي أهمية الزنجبيل في تطويل الشعر، لأنه عنصر منشط بفاعلية للدورة الدموية في الشعر.

أما الوصفة المستخدمة فيمكن اتباعها بالآتي:

● تأخذ ملعقة من معجون الزنجبيل.

● يضاف على الزنجبيل مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، تضاف عليها ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

● تخلط المكونات بالكامل، وترك بها فروة الرأس بالكامل، مدة خمس دقائق.

● أتركي الدهان على فروة الرأس حتى نصف ساعة.

● اشطفي شعرك بمزيد من الشامبو.

● كرري الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تنعمي بشعر طويل خالي من العيوب.

وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه

وإليكم وصفة أخرى الزنجبيل تساعد على تطويل الشعر بشكل طبيعي، فيمكن عمل قناع طبيعي من خليط الزنجبيل مع حليب جوز الهند، إليكم الخطوات بالتفصيل:

● خذي مقدار أربعة ملاعق كبيرة من مسحوق حليب جوز الهند، وضيفي إليهم مقدار 2 ملعقة كبيرة من المايونيز، بالإضافة إلى مقدار ستة ملاعق كبيرة من الحليب.

● اخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط متماسك.

● طبقي القناع على الشعر وتجنبي وضعه على فروة الرأس.

● تترك الخلطة على الشعر مدة 2 ساعة، ثم اغسلي الشعر جيدا بالماء والشامبو.

● مع تكرار الوصفة تعطي شعرك الطول المناسب.

● حليب جوز الهند من العناصر التي تعمل على نمو الشعر وتزيد من تقويته.