طريقة عمل مخلل فلفل الهلبينو

طريقة عمل مخلل مشكل سريع بفلفل الهلبينو نقدمها لكم في هذا الموضوع، حيث تُضاف المخللات كأطباق جانبية بجانب الأكلات المختلفة لفتح الشهية وزيادة الرغبة في تناول هذه الأطعمة، والمخلل يتم تحضيره بأكثر من طريقة ووصفة من بينها المخلل العادي والمخلل المشكل السريع بفلفل الهلبينو، لذاك تعرفي على مقادير وخطوات تحضيره. مكونات عمل مخلل مشكل سريع بفلفل الهلبينو حبتان من الجزر متوسطة الحجم ومقاطعة إلى شرائح طويلة رفيعة.

حبتان من الخيار متوسط الحجم مقطعة إلى شرائح طويلة رفيعة.

حبتان من البصر الأحمر صغير الحجم، مقطعة إلى شرائح.

أربع ثمرات من فلفل هلبينو مقطعة إلى شرائح رفيعة.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المقطع.

ملعقة صغيرة من حبوب الكزبرة المجففة.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الملح الخشن. خطوات تحضير مخلل فلفل الهلبينو نغسل كل من شرائح الخضروات وأيضاً البقدونس، ونضعهم في برطمان من الزجاج كبير الحكم ومحكم الإغلاق ومعقم.

نضيف عصير الليمون على المكونات السابقة ونغلقه.

في وعاء معدني عميق نخلط كل من الملح والكزبرة والماء والخل.

نرفع الوعاء على النار في درجة حرارة متوسطة حتى يصل إلى درجة الغليان ونرفعه من على النار.

نسكب مزيج الخل المغلي على شرائح الخضروات الموجودة في البرطمان.

يتم الطرق على البرلمان من الخارج لإخراج جميع فقاعات الهواء منه، ونغلقه ونتركه.

نترك برطمان المخلل في درجة حرارة الغرفة حتى تقل حرارته ويصبح بارداً.

نضع البرطمان داخل الثلاجة حتى يصبح بارد على الأقل يومين قبل تناوله.

كلما زادت مدة تخزين المخلل كلما أصبح ذو طعم أفضل لذلك لا يجب تناول قبل يومين أو ثلاث من إعداده وتخزينه. تحذير ارتداء الملابس الثقيلة أثناء النوم مكونات عمل مخلل مشكل سريع بفلفل الهلبينوخطوات تحضير مخلل فلفل الهلبينو الوسوم

طريقة عمل مخلل مشكل سريع بفلفل الهلبينو نقدمها لكم في هذا الموضوع، حيث تُضاف المخللات كأطباق جانبية بجانب الأكلات المختلفة لفتح الشهية وزيادة الرغبة في تناول هذه الأطعمة، والمخلل يتم تحضيره بأكثر من طريقة ووصفة من بينها المخلل العادي والمخلل المشكل السريع بفلفل الهلبينو، لذاك تعرفي على مقادير وخطوات تحضيره. مكونات عمل مخلل مشكل سريع بفلفل الهلبينو حبتان من الجزر متوسطة الحجم ومقاطعة إلى شرائح طويلة رفيعة.

حبتان من الخيار متوسط الحجم مقطعة إلى شرائح طويلة رفيعة.

حبتان من البصر الأحمر صغير الحجم، مقطعة إلى شرائح.

أربع ثمرات من فلفل هلبينو مقطعة إلى شرائح رفيعة.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المقطع.

ملعقة صغيرة من حبوب الكزبرة المجففة.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الملح الخشن. خطوات تحضير مخلل فلفل الهلبينو نغسل كل من شرائح الخضروات وأيضاً البقدونس، ونضعهم في برطمان من الزجاج كبير الحكم ومحكم الإغلاق ومعقم.

نضيف عصير الليمون على المكونات السابقة ونغلقه.

في وعاء معدني عميق نخلط كل من الملح والكزبرة والماء والخل.

نرفع الوعاء على النار في درجة حرارة متوسطة حتى يصل إلى درجة الغليان ونرفعه من على النار.

نسكب مزيج الخل المغلي على شرائح الخضروات الموجودة في البرطمان.

يتم الطرق على البرلمان من الخارج لإخراج جميع فقاعات الهواء منه، ونغلقه ونتركه.

نترك برطمان المخلل في درجة حرارة الغرفة حتى تقل حرارته ويصبح بارداً.

نضع البرطمان داخل الثلاجة حتى يصبح بارد على الأقل يومين قبل تناوله.

كلما زادت مدة تخزين المخلل كلما أصبح ذو طعم أفضل لذلك لا يجب تناول قبل يومين أو ثلاث من إعداده وتخزينه. تحذير ارتداء الملابس الثقيلة أثناء النوم مكونات عمل مخلل مشكل سريع بفلفل الهلبينوخطوات تحضير مخلل فلفل الهلبينو

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