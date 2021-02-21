بطاطس مقلية بدون زيت صحية وخفيفة ومقرمشة وأفضل من الجاهزة

بطاطس مقلية بدون زيت، يعتبر وصفة البطاطس المقلية من أفضل الأكلات التي يفضلون أكلها الكبار والصغار لسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ وسهولة هضمها ولكن يرغبون الكثير من الأشخاص بتحضير البطاطس المقلية بدون نقطة زيت لأنها تكون صحية أكثر حيث تمنح الجسم سعرات حرارية أقل عكس البطاطس المقلية في الزيت، ومن المعروف ان هناك العديد من الناس تعاني من زيادة في نسبة الكولسترول في الدم لهذا يقضلون تناول العديد من الطعام يكون قليل الزيت ويفضل بدون زيت للحفاظ على صحتهم من أي خطر في الطعام، سوف نقدم طريقة البطاطس في البيت خطوة بخطوة ومكونات قليلة بقليل من الزيت أو بدون زيت لصحة أفضل .

بطاطس مقلية بدون زيت:

من السهل في تحضيرالبطاطس-المقلية إنها لا تكلف وقت كثير في تحضيرها، حيث مكوناتها لا تكون كثيرة وكلها موجودة في كل منزل.

4 حبات من ثمرة البطاطس.

لتر من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من دقيق النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

مكونات الوصفة:

طريقة التحضير:

نحضر حبات البطاطس ونقوم بغسلها وبتقشيرها وتقطيعها إلي أصابع طويلة. نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه لتر الماء ونضعه على النار حتى تقوم الماء بالغليان ثم نقوم بوضع أصابع البطاطس في الماء المغلي لمدة لا تقل عن 3 دقائق. ثم نقوم بإخراجها من الماء ونصفيها تماماً ونضعها في طبق ونتركها جانباً، لمدة 30 دقيقة. نحضر وعاء ونضع في كلا من زويت الزيتون والتوابل مثل الملح والثوم البودر والزعتر والنشا والملح ونخلط جميع المكونات مع بعض. نحضر طبق البطاطس ونتأكد بأن تم تنشيف الماء منها جيداً، ثم نقوم بوضع خليط المكونات السابقة على البطاطس وخلطهم مع بعض حتى تصبح البطاطس متبلة. نحضر صينية ونقوم برش القليل من النشا حتى لا تقوم البطاطس بالالتصاق فيها. نقوم بوضع خليط البطاطس ونضعه في الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نقوم بتركها في الفرن لمدة 20 دقيقة. نخرج الصينية من الفرن عند مرور 20 دقيقة ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.