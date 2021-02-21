طريقه عمل الكيك الاسفنجي الهش مثل المحلات وأسرار نجاحه

تهتم كثير من السيدات البحث عن طريقه عمل الكيك الإسفنجي الخاص بالتورته والجاتوه، من مكونات بسيطة، توجد في كل منزل، وذلك حتى تتجنب شراء التورتات من عند الحلواني بأسعار مبالغ فيها، هناك العديد من الطرق يمكن من خلالها عمل كيك إسفنجي بمقادير مضبوطه، ودون استخدام اسبونش ومحسنات، سوف نتعرف عبر هذا المقال على افضل الطرق لعمل الكيك الإسفنجي ليخرج بصورة رائعة، حيث هناك وصفات عديدة يمكن من عمل التورتة، وكثير من الأسرار تجعل الكيك مرتفع وهش، ويمكن بعد ذلك القيام بتقسيم الكيك الي العديد من الطبقات، ووضع كريم شانتيه بين كل طبقة وأخري، حتي تصبح الكيك تورتة جميلة.

مكونات الكيك الإسفنجي

هذه هي مكونات الكيك الاسفنجي التي تتوفر في كل منزل، وسنستخدمها بطرق معينة، لعمل أفضل كيك اسفنجي

قم بإحضار خمس بيضات تكون بحجم متوسط في درجه الحرارة العادية

كوب إلا ربع من السكر ويفضل أن يكون سكر ناعم

كوب من الدقيق ويكون خاص بالحلويات

ملعقه من النشا

كيس فانيليا لكل بيضة

بيكنج باودر

ملعقه من الخل للرفع

نصف كوب من الماء

ويمكن استخدام محسن جيل

نقوم بإحضار إناء ثم نبدأ في وضع البيض ومعه الفانيليا ونبدأ في تشغيل المضرب الكهربائي، أو الاستعانة بالعجان، نستمر في الخفق حتى يبدأ في أن يكون لونه فاتح ثم نقوم بإضافة السكر ملعقه بملعقه وأثناء إضافته نكون مستمرين في الخفق جيداً بعد انتهاء السكر نضيف باقي المكونات وهي النشا الخل والماء وكل هذا مع الاستمرار في الخفق حتى نلاحظ أن الخليط يكون لونه فاتح جدا و يزيد في الحجم في إناء آخر نقوم بنخل الدقيق اكثر من مره حتى نخرج منه الهواء ونضيف له بكينج باودر ثم نبدأ بإضافة الدقيق والبيكنج باودر إلي الخليط المخفق على عده مرات وتقوم بتقليبه في اتجاه واحد بملعقه من تحت إلى فوق دون إخراج الملعقة هذه مناقشه حتى لا نخرج الهواء ونستمر في التقليب حتى نجد أن الدقيق قد اختفي تماما ربما نلاحظ انه يمكن أن يحدث أن يقل حجم خليط الكيك قليلاً فلا داعي للقلق بعد ذلك نقوم بإحضار صينيه تكون مقاس 24 أو 26 ونضع بها زيت ودقيقه لتبطينها أو نضع ورق زبده ثم نبدأ في وضع الخليط في الصينية و نقوم بإدخالها الفرن على درجه حراره الذي يكون درجة 180 لا نفتح الفرن قبل مرور نصف ساعه بعد ذلك نقوم بإدخال خلة للتأكد من نضج الكيك ولا نخرجها من الفرن فوراً ولكن نفتح باب الفرن قليلا ثم انتظر دقيقتان ونخرجها .

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طريقه تحضير الكيك الإسفنجي