باستا فلورا كيك إيطالي بالمربى أحلى كيك عالمي بوصفة خيالية

نحضر لكم كيك باستا فلورا الإيطالية، تسمى تلك الكيك في عدد من الدول العربية بكيك المبروشة المصنوعة من المربى وعدد من المكونات الأخرى التي يفضل الكبار والصغار تناولها وتتميز الباستا فلورا بإنها كيك خفيف وشهي بطعم رائع مميز لذلك فهي من أشهر الحلويات الإيطالية، وترغب الأمهات والفتيات في أن يتعرفوا على طريقة تحضيرها ومعرفة سر نجاحها لتقدمها لأسرتها بدلا من شراءها من المحلات، ولذلك جمعنا لكم طريقة باستا فلورا كيك في البيت بكل تفاصيلها بمذاق لذيذ وطيب بكل سهولة بتكلفة إقتصادية من دون إنفاق الكثير من الأموال وتأكدي بأنك ستستغني عن شراء الكيك من الخارج ثانية. مكونات باستا فلورا كيك إيطالي خيالي كوب و3/4 من دقيق أبيض. نصف كوب من السكر الناعم. نصف كوب زبدة طرية مع 2 ملعقة كبيرة. ملعقة صغيرة بيكنج باودر. بيضة مع صفار بيضة بحرارة الغرفة. 3/4 كوب من مربى مخففة قليلا. طريقة كيك باستا فلورا بالمربى خطوة بخطوة يسخن الفرن على حرارة عالية 200 مئوية قبل تحضير الكيك.

يتم وضع في محضر الطعام كل من الدقيق والسكر والبيكنج باودر والزبدة والبيضة وصفار بيضة.

ثم يخلط المكونات في محضر الطعام حتى تمتزج المكونات وبذوب السكر تماما ثم أنزعي العجين من الوعاء.

واعجني باليد لمدة 3 دقائق حتى تخصلي على عجين طري، وتغلف العجين بزرق من النايلون وتوضع بالثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم قسمي العجين إلى نصفين وأجعلي نصف أكبر من نصف أخر، وأفردي الجزء الكبير في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالدقيق.

يوضع العجين في قاع الصينية وأرفعيها على أطراف الصينية، وأغرسي شوكة في العجين حتى لا ترتفع أثناء الخبز.

ثم ضيفي المربى على العجين وقطعي الجزء الأخر إلى شرائط ووزعيها فوق المربى بشكل عشوائي أو بشكل مربعات.

تدخل الصينية الفرن على حرارة عالية لمدة نصف ساعة حتى تأخذ الشرائط لون ذهبي ثم تقدم ساخنة أو باردة. شروط قرض بنك التنمية الاجتماعية تصل قيمته الى 60 الف ريال و بدون فوائد مكونات باستا فلورا كيك إيطالي خياليطريقة كيك باستا فلورا بالمربى خطوة بخطوة الوسوم

نحضر لكم كيك باستا فلورا الإيطالية، تسمى تلك الكيك في عدد من الدول العربية بكيك المبروشة المصنوعة من المربى وعدد من المكونات الأخرى التي يفضل الكبار والصغار تناولها وتتميز الباستا فلورا بإنها كيك خفيف وشهي بطعم رائع مميز لذلك فهي من أشهر الحلويات الإيطالية، وترغب الأمهات والفتيات في أن يتعرفوا على طريقة تحضيرها ومعرفة سر نجاحها لتقدمها لأسرتها بدلا من شراءها من المحلات، ولذلك جمعنا لكم طريقة باستا فلورا كيك في البيت بكل تفاصيلها بمذاق لذيذ وطيب بكل سهولة بتكلفة إقتصادية من دون إنفاق الكثير من الأموال وتأكدي بأنك ستستغني عن شراء الكيك من الخارج ثانية. مكونات باستا فلورا كيك إيطالي خيالي كوب و3/4 من دقيق أبيض. نصف كوب من السكر الناعم. نصف كوب زبدة طرية مع 2 ملعقة كبيرة. ملعقة صغيرة بيكنج باودر. بيضة مع صفار بيضة بحرارة الغرفة. 3/4 كوب من مربى مخففة قليلا. طريقة كيك باستا فلورا بالمربى خطوة بخطوة يسخن الفرن على حرارة عالية 200 مئوية قبل تحضير الكيك.

يتم وضع في محضر الطعام كل من الدقيق والسكر والبيكنج باودر والزبدة والبيضة وصفار بيضة.

ثم يخلط المكونات في محضر الطعام حتى تمتزج المكونات وبذوب السكر تماما ثم أنزعي العجين من الوعاء.

واعجني باليد لمدة 3 دقائق حتى تخصلي على عجين طري، وتغلف العجين بزرق من النايلون وتوضع بالثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم قسمي العجين إلى نصفين وأجعلي نصف أكبر من نصف أخر، وأفردي الجزء الكبير في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالدقيق.

يوضع العجين في قاع الصينية وأرفعيها على أطراف الصينية، وأغرسي شوكة في العجين حتى لا ترتفع أثناء الخبز.

ثم ضيفي المربى على العجين وقطعي الجزء الأخر إلى شرائط ووزعيها فوق المربى بشكل عشوائي أو بشكل مربعات.

تدخل الصينية الفرن على حرارة عالية لمدة نصف ساعة حتى تأخذ الشرائط لون ذهبي ثم تقدم ساخنة أو باردة. شروط قرض بنك التنمية الاجتماعية تصل قيمته الى 60 الف ريال و بدون فوائد مكونات باستا فلورا كيك إيطالي خياليطريقة كيك باستا فلورا بالمربى خطوة بخطوة

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