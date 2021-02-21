تكات البسبوسة بالحليب المحموس بمكونات رخيصة من منزلك جربيها

هناك عدد كبير للغاية من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها لتحضير صينية من البسبوسة الشرقية الشهية لذا نقدم لكم تكات البسبوسة بالحليب المحموس من موقعنا، والتي تتميز بالطعم والمذاق الشهي للحلويات الشرقية، جميع الأفراد من كل مكان حول العالم يحبون البسبوسة فور تناولها، فهي من الحلوى التي تتسم بالملمس الناعم والمقرمش والشهي، ولا تتضمن الكثير من السكر مما يجعلها لذيذة للغاية، ولكننا اليوم نقدم لكم وصفة من البسبوسة بالحليب المحموس التي يحبها المواطنين عند السفر إلى أحد دول الخليج، ولكننا ننقلها لكم اليوم من خلال موقعكم ثقفني حتى تتمكنوا من إعدادها بكل سهولة في المنزل.

2 كوب من السميد الناعم.

كوب من الحليب المجفف.

3/4 كوب من الزيت النباتي.

علبة من القشطة الجاهزة.

ربع كوب من الماء المنقى.

نصف كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من السكر.

كوب من جوز الهند المبشور.

تكات البسبوسة بالحليب المحموس

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نقوم بإحضار وعاء على النار ونعمل على تقليب الحليب المجفف حتى يكتسب اللون الذهبي، وبذلك نكون حضرنا الحليب المحموس. وفي وعاء العجن نقوم بإضافة السميد مع جوز الهند والبيكنج بودر والسكر، والتقليب جيداً حتى تمتزج المكونات سوياً. بعدها نبداً بإضافة المكونات السائلة من القشطة واللبن والزيت والماء والتقليب جيداً حتى تتجانس بشكل احترافي. وفي صينية الخبز نقوم بدهنها بملعقة من السمن البلدي وملعقة من الطحينة، ووضع الخليط بها وإدخالها إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة. وعندما يصبح لونها ذهبي نقون بإضافة الشربات وتركها جانباً حتى تبرد تماماً قبل التقديم.

طريقة تحضير البسبوسةطريقة عمل شربات البسبوسة

تعتبر شربات البسبوسة من أنواع الشربات الخفيفة، والتي تتكون من كوب من السكر وكوب من الماء، يتم إضافتهما سوياً في وعاء على النار، مع التقليب المستمر حتى تمام الغليان، وبعدها نضيف عود من القرفة، وعصير نصف ليمونة، ورشة من الفانيلا، وترك على نار هادئة لمدة خمس دقائق، وتصب على البسبوسة وهي ساخنة، ينصح أن تترك مغطاة حتى تبرد تماماً قبل تقديمها، ومن الممكن تزيينها بالمكسرات المتنوعة حسب الرغبة (كاجو، فسدق، لوز، جوز هند خشن، سوداني) أو الورد المجفف.