طريقة عمل تشيز كيك اوريو بالمنزل بالخطوات

تشيز كيك بالمنزل بالخطوات، تشيز كيك هي احدي أنواع الحلويات التي يرجع اصلها إلى اليونان، يتم تحضيرها وتقديمها في كثير من دول العالم، مع وجود اختلاف في طريقة التحضير والتقديم كما يمكن التنوع في طريقة التقديم والتزين، يمكن أن يتم تزين التشيز كيك بأنواع مختلفة من الفاكهة مثل الفراولة، وأنواع كثيرة كما هي مفضلة ليدكم.

تشيز كيك اوريو، دائما نرغب في تحضير الحلويات المختلفة والمفيدة في المنزل، من الحلويات الغربية المميزة وسهلة التحضير ننقلها لكم عبر موقعنا افضل طريقة لعمل تشيز كيك، بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، وهي من الحلويات التي يفضلها الكبار والأطفال يرغبون في تناولها الآن يمكن تحضيرها في المنزل بدلا من شراء من المحلات.

طريقة تحضير تشيز كيك بالخطوات

في ظل الظروف الحالية التي تفرض على الجميع عدم الخروج بشكل متكرر لذهاب لشراء الحلويات وتناولها في المحلات، وتلبية لرغبات أطفالنا بتناول الحلويات الشهية ألذيذة، نقدم لكم افضل وصفات الحلويات المميزة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة ويسر في المنزل مثل كيك هوهوز، تشيز كيك.

مقادير تشيز كيك اوريو

عدد 2 كوب من قطع صغيرة من بسكوت اوريو. عدد2ملاعق من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. عدد ربع كوب من السكر البنى. عدد 1معلقة من القرفة المطحونة. جبن كريمي. كوب وربع من السكر الأبيض. ربع كوب من كريمة الخفق. عدد 2معلقة من الدقيق. عدد 4 بيض. معلقة صغيرة من الفانليا. كوب ونص من الشكولاتة. كوب كريمة خفق. كوب ونص بسكوت اوريو.

أولا نحضر وعاء لتحضير تشيز كيك ونبدأ في وضع قطع البسكوت الصغيرة ونضيف أليها مقدار الزبدة المذابة+ السكر البنى، والقرفة.

نبدأ في خلط المكونات جيدا ثم نبدأ في الضغط عليها جيدا حتى تصبح طبقة متساوية.

ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 350 لمدة 5 دقائق ثم نخرجها وتترك حتى استكمال باقي الخطوات.

نبدأ في تحضير وعاء ونضع الجبن الكريمي +السكر ونضرب جدا حتى يصبح قوام ناعم ونضيف كريمة الخفق+ الدقيق+ معلقة صغيرة من الفانليا+ نضيف البيض واحدة تلو الأخري مع الاستمرار في الخفق الجيد.

نأخذ نصف كمية الخليط ونضعها فوق طبقة التشيز كيك ثم نضع مقدار بسكوت اوريو المكسر ثم نضيف باقي خليط ألجبنه.

تدخل الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 350 درجة.

بعد مرور الوقت نخرجها ونبدأ في تحضير خليط القشدة مع السكر+ معلقة فانليا ونضعها على وجه تشيز ألكيك ويدخل الفرن لمدة لا تزيد عن 5 دقائق.

تزين وجه الكيك بخليط كريمة الخفق مع قطع الشكولاتة على النار حتى تذوب الشكولاتة وتضع على ألكيك ونتركها حتى تبرد.

نحضر أطباق التقديم ونضع تشيز كيك اوريو.

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طريقة تحضير تشيز كيك بالخطوات