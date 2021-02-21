الخلطة الكوريه الناجحة والمشهورة لتطويل الشعر بسرعة خلال اسبوع فقط

نقدم لكم اليوم وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه، الشعر الطويل هو جمال السيدات، في الاهتمام بالشعر وتطويله هو أكثر الأشياء ضرورة، لذا يمكن اتباع وصفات مجربة تمنح شعرك طولا طبيعيا مع جل الألوفيرا وقدرته الهائلة على تطويل الشعر.

وصفات لتطويل الشعر

جل الألوفيرا من الوصفات المحفزة على نمو الشعر، ويعمل على تطويل بشكل كبير.

بجانب القدرة المذهلة للالوفيرا على تطويل الشعر فإن الالوفيرا تعمل على منع تساقط الشعر.

كما أن الألوفيرا من الوصفات التي تخلص من القشرة.

جهزي بعض من جل الألوفيرا، وبعض من عصير الليمون.

طريقة تنفيذ الوصفة:

● تخلط المكونات السابقة جيدا.

● يطبق الخليط على الشعر جيدا.

● يترك الوصفة على الشعر لمدة 20 دقيقة.

● يغسل الشعر بالماء والشامبو.

● تكرر تلك الوصفة بمعدل مرة واحدة كل أسبوع، أو كل أسبوعين، حتى يتم تطويل الشعر بشكل جيد.

خلطات لتطويل الشعر

ماسك التفاح لتطويل الشعر:

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تكون مساعدا ممتازا لزيادة نمو الشعر، ومنها ووصفة التفاح الفعالة التي تساعد بصيلات الشعر على النمو.

احضري ثمرة من التفاح.

احضري زيت جوز الهند.

الطريقة:

قومي بغلي ثمرة التفاح جيدا.

افركي التفاحة، واطحنيها تماما، ثم ضيفي بعض من زيت جوز الهند عليها.

قليَبي الخليط جيدا، لتحصلي على خليط كريمي.

طبقي قناع التفاح وزيت جوز الهند على الشعر، مع الحرص على الابتعاد عن فروة الرأس.

اتركي الخليط على شعرك مدة 2 ساعة.

اغسلي شعرك سيدتي بالماء والشامبو.

احرصي على تكرار وصفة التفاح، التي تعمل على الحفاظ المذهل على الأس الهيدروجيني بفروة الرأس، وتحفيز الشعر على النمو بشكل رائع.

وصفة الأفوكادو لتطويل الشعر:

أثبت أن الأفوكادو من الفواكه التي تحل الكثير من مشاكل الشعر، حيث أنه يحفز الشعر على النمو.

طريقة استخدام الوصفة:

● نحضر حبة من الأفوكادو.

● ضيفي حليب إلى ال أفوكادو المطحون، وذلك للحصول على مزيج ذو قوام كريمي.

● ضعي الخليط على شعرك وأتركيه لمدة تصل إلى ساعتين، ثم اغسلي الشعر بالماء والشامبو.

● امنحي شعرك طولا مذهلا مع تكرار وصفة الأفوكادو الجميلة.