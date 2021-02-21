محشي الكرنب المصري بالخلطة الفلاحي الأصلي

يعد محشي الكرنب من الأكلات المفضلة عند العديد من الأشخاص لأن طعمه جيد ولا يقاوم، والكرنب يطلق عليه في معظم الدول العربية باسم الملفوف ولكن كل دولة تختلف طريقة تحضيره عن أي دولة أخرى، وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير الكرنب الصحيحة بالخلطة الفلاحي السرية وهذا ما سنقدمه إليكم في ذلك المقال. مكونات تحضير محشي الكرنب بالخلطة الفلاحي: كيلو من الأرز الأبيض.

خضرة محشي الكرنب المكونة من كلاً من الشبت والبقدونس والكرفس.

نصف كيلو من الطماطم.

ملعقتين من خليط الطماطم.

رشة من الملح.

شطة.

فلفل أسود.

بهارات محشي.

ثلاثة حبات من البصل المفروم ويكون متوسط الحجم.

ثلاثة ملاعق من زيت الطعام.

كرنبة واحدة. مكونات تحضير محشي الكرنب بالخلطة الفلاحي: خطوات تحضير الكرنب في المنزل: في بداية الأمر يتم إحضار والعمل على تقطيعه إلى قطع صغيرة، وبعد ذلك يتم إحضار حلة ويتم وضع فيها كلاً من المياه والملح ورفع الحلة على نار هادئة.

بعد أن تغلي المياه نهائياً يتم قطع الكرنب وتركه لمدة دقيقة.

تحضير خضرة المحشي من خلال تقطيعه لقطع صغيرة وبعد ذلك يتم غسله بصورة جيدة.

يتم إحضار البصل وغسله جيداً وبعد ذلك يتم فرم البصل.

بعد الانتهاء من تحضير البصل ننتقل إلى الطماطم ويتم غسلها وتقطيعها إلى مربعات صغيرة.

إحضار كيلو من الأرز والقيام بغسله.

يتم إحضار حلة ويتم وضع الزيت فيها وبعد ذلك يتم وضع البصل مع التقليب جيداً لحين أن يصبح لون البصل ذهبي وبعد ذلك يتم إضافة الطماطم المقطعة إلى البصل مع الاستمرار في التقليب.

بعد ذلك يتم وضع خليط الطماطم مع نصف كأس من المياه.

تحضير خضرة المحشي وبعد ذلك يتم إضافتها للخليط السابق.

القيام بوضع كلاً من الملح والفلفل والشطة والبهارات ويتم التقليب جيداً وبعد ذلك يتم وضع الأرز المصري مع الاستمرار في التقليب وكل ذلك على نار هادئة.

يتم إطفاء النار ثم ترك خليط المحشي لحين أن يبرد بصورة تامة وبعد ذلك يتم إحضار حلة ويتم وضع فيها نقطة من الزيت حتى لا يلتصق المحشي بالحلة.

يتم إحضار إناء أخر ويتم وضع فيه ورق الكرنب وبعد ذلك يتم العمل على حشي الكرنب ثم نقله إلى الحلة.

بعد الانتهاء من الكمية يتم وضع كأسان من المياه مع ملعقة كبيرة من خليط الطماطم وبعد ذلك وضع التوابل والملح ورفع الصلصلة على الخليط وترك الحلة على النار لحين أن تنضج. طريقة تحضير محشي الفلفل الرومي: خطوات تحضير الكرنب في المنزل:طريقة تحضير محشي الفلفل الرومي: يعد محشي الفلفل من أكثر أنواع المحاشي المحببة لدى الكثير ويعتبر طريقة تحضيره سهل جدا، ويوجد نوعين من محشي الفلفل منه الفلفل الحار للمحشي والفلفل الرومي الأخضر أو الألوان للمحشي، ومن خلال السطور التالية سنحضر المقادير وطريقة التحضير بالخطوات. مقادير محشي الفلفل: 2 كيلو من الفلفل الرومي.

خضرة محشي.

كيلو إلا ربع من الأرز المصري.

ملح، فلفل أسود، توابل.

زيت طعام.

بصل مفروم.

صلصة طماطم ملعقة منها. أفضل عروض التقسيط سيارات تقسيط بدون شروط أقل من 1000 ريال مقادير محشي الفلفل: الوسوم

يعد محشي الكرنب من الأكلات المفضلة عند العديد من الأشخاص لأن طعمه جيد ولا يقاوم، والكرنب يطلق عليه في معظم الدول العربية باسم الملفوف ولكن كل دولة تختلف طريقة تحضيره عن أي دولة أخرى، وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير الكرنب الصحيحة بالخلطة الفلاحي السرية وهذا ما سنقدمه إليكم في ذلك المقال. مكونات تحضير محشي الكرنب بالخلطة الفلاحي: كيلو من الأرز الأبيض.

خضرة محشي الكرنب المكونة من كلاً من الشبت والبقدونس والكرفس.

نصف كيلو من الطماطم.

ملعقتين من خليط الطماطم.

رشة من الملح.

شطة.

فلفل أسود.

بهارات محشي.

ثلاثة حبات من البصل المفروم ويكون متوسط الحجم.

ثلاثة ملاعق من زيت الطعام.

كرنبة واحدة. مكونات تحضير محشي الكرنب بالخلطة الفلاحي: خطوات تحضير الكرنب في المنزل: في بداية الأمر يتم إحضار والعمل على تقطيعه إلى قطع صغيرة، وبعد ذلك يتم إحضار حلة ويتم وضع فيها كلاً من المياه والملح ورفع الحلة على نار هادئة.

بعد أن تغلي المياه نهائياً يتم قطع الكرنب وتركه لمدة دقيقة.

تحضير خضرة المحشي من خلال تقطيعه لقطع صغيرة وبعد ذلك يتم غسله بصورة جيدة.

يتم إحضار البصل وغسله جيداً وبعد ذلك يتم فرم البصل.

بعد الانتهاء من تحضير البصل ننتقل إلى الطماطم ويتم غسلها وتقطيعها إلى مربعات صغيرة.

إحضار كيلو من الأرز والقيام بغسله.

يتم إحضار حلة ويتم وضع الزيت فيها وبعد ذلك يتم وضع البصل مع التقليب جيداً لحين أن يصبح لون البصل ذهبي وبعد ذلك يتم إضافة الطماطم المقطعة إلى البصل مع الاستمرار في التقليب.

بعد ذلك يتم وضع خليط الطماطم مع نصف كأس من المياه.

تحضير خضرة المحشي وبعد ذلك يتم إضافتها للخليط السابق.

القيام بوضع كلاً من الملح والفلفل والشطة والبهارات ويتم التقليب جيداً وبعد ذلك يتم وضع الأرز المصري مع الاستمرار في التقليب وكل ذلك على نار هادئة.

يتم إطفاء النار ثم ترك خليط المحشي لحين أن يبرد بصورة تامة وبعد ذلك يتم إحضار حلة ويتم وضع فيها نقطة من الزيت حتى لا يلتصق المحشي بالحلة.

يتم إحضار إناء أخر ويتم وضع فيه ورق الكرنب وبعد ذلك يتم العمل على حشي الكرنب ثم نقله إلى الحلة.

بعد الانتهاء من الكمية يتم وضع كأسان من المياه مع ملعقة كبيرة من خليط الطماطم وبعد ذلك وضع التوابل والملح ورفع الصلصلة على الخليط وترك الحلة على النار لحين أن تنضج. طريقة تحضير محشي الفلفل الرومي: خطوات تحضير الكرنب في المنزل:طريقة تحضير محشي الفلفل الرومي: يعد محشي الفلفل من أكثر أنواع المحاشي المحببة لدى الكثير ويعتبر طريقة تحضيره سهل جدا، ويوجد نوعين من محشي الفلفل منه الفلفل الحار للمحشي والفلفل الرومي الأخضر أو الألوان للمحشي، ومن خلال السطور التالية سنحضر المقادير وطريقة التحضير بالخطوات. مقادير محشي الفلفل: 2 كيلو من الفلفل الرومي.

خضرة محشي.

كيلو إلا ربع من الأرز المصري.

ملح، فلفل أسود، توابل.

زيت طعام.

بصل مفروم.

صلصة طماطم ملعقة منها. أفضل عروض التقسيط سيارات تقسيط بدون شروط أقل من 1000 ريال مقادير محشي الفلفل:

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