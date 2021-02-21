طريقة عمل رقائق الدرويتوس المقرمش في المنزل مثل المصانع والمحلات

تعتبر أكثر الأشياء الشهية في السوبر ماركت هي أنواع السناكس المختلفة بالتوابل الرائعة التي تعتبر سر طريقة تحضيرها ومن أشهر تلك السناكس هي الدوريتوس والتي تتنوع أنواعها حيث يوجد أكثر من خمس نكهات مختلفة يتم إنتاجها في مصانع إنتاج الدوريتوس ويتم تشكيل الدوريتوس على هيئة مثلثات رقيقة تتميز بسهولة الهضم مما يجعلها محببه لدي الجميع سواء الكبار أو الصغار وتبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير الدوريتوس في المنزل بدلاً من الشراء من الخارج خاصةً في تلك الفترة منعاً لإصابة أحد أفراد العائلة بفيروس كورونا لذلك نقوم بنقل المكونات وطريق التحضير من خلال هذا المقال.

طريقة عمل رقائق الدوريتوس في المنزل

الدوريتوس عبارة عن شرائح رقيقة ورفيعة تتميز بالمذاق اللذيذ ظهر في بلاد المكسيك لأول مرة وقد أنتقل تدريجياً إلي معظم دول العالم الأوربي ثم البلاد العربية ويكتسب شهرة عالمية بين أصناف السناكس حتى أنه يتم تناوله بين الوجبات ويتم تحضيره بجانب الوجبات الرئيسية باعتباره من مقبلات الطعام التي تساعد على زيادة الإقبال على الأكلات.

المكونات:

ملعقتين صغيرتين من الزبدة.

كوب من الماء.

كوبان من دقيق الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

نخل دقيق الذرة أولاً ثم نقوم بوضع الملح والبابريكا على الدقيق بعد أن تم نخله، ثم نقوم بوضع الزبدة على نار هادئة حتى تذوب ونسكب الزبدة السائلة على الدقيق ونقلبهم جيداً ثم نسكب الماء الدافئ ونقلب المكونات مرة أخرى للحصول على عجينة متماسكة. نقوم بتقطيع الدقيق إلي قطع صغيرة ونقوم بفرد كيس من البلاستيك ووضع قطع العجين على سطح الكيس و بإستخدام النشابة نفرد العجينة حتى تصبح رقيقة جداً وناعمة ثم نقوم بتقطيع العجينة بعد الفرد بإستخدام السكينة على هيئة مثلثات ونترك قطع المثلثات لمدة خمسة عشر دقيقة. نحضر طاسة بها كمية كبيرة من الزيت ونقوم بوضع شرائح الدوريتوس في الطاسة مع التقليب حتى تصبح مقرمشة ويتحول لونها إلى اللون الذهبي ونقوم بوضعها فى طبق ونتركها ويمكن تقديم شرائح الدوريتوس باردة أو ساخنة حسب الرغبة للتمتع بأشهى أنواع السناك المنزلية.

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طريقة التحضير