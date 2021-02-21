طريقة عمل كفتة الدجاج بالبطاطس بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي مع صوص التقديم

طريقة عمل كفتة الدجاج بالبطاطس، تعد كفتة الدجاج بالبطاطس من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار. كما أنها من الأكلات التي تحظى بإقبال الكثير، حيث حازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، وتنتشر بكثرة في جميع أنحاء العالم. وتتميز بمذاقها الرائع واللذيذ، لذا يقبل الكثير على شرائها من المطاعم. كما أنها تتميز بسهولة التحضير، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها في المنزل لأفراد أسرتها لضمان صحتها وجودتها، ولما تضفي من بهجة وسرور. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كفتة الدجاج بالبطاطس وطريقة تحضيرها مع صوص التقديم بألذ وأسهل طريقة أحلى من المطاعم.

مكونات كفتة الدجاج بالبطاطس

تتكون كفتة الدجاج بالبطاطس من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

600 جم صدور دجاج فيليه.

3 حبات بطاطس مقطعة مكعبات.

ورق غار.

فلفل أسود حب.

هيل حب.

قرنفل حب.

ملعقة كبيرة ونصف ملح.

100 جم جبنة مبروشة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة أوريجانو.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

بيضة.

زيت للقلي.

خليط التغطية

3 بيضات.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

2 كوب بقسماط.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كفتة الدجاج بالبطاطس بطريقة سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

أولا نقوم بغسل الدجاج بالماء والملح والخل.

ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها ماء مغلي، ثم نضيف الدجاج (مع مراعاة إزالة الرغوة التي تظهر على السطح باستمرار).

ثم نضيف البهارات؛ الهيل الحب والفلفل الأسود الحب والقرنفل الحب وملعقة صغيرة من الملح وورق الغار ونترك الدجاج حتى ينضج لمدة نصف ساعة.

عندما يستوي الدجاج نرفع الحلة من على النار، ثم نصفي الدجاج جيدا من المرق.

ثم نفتت الدجاج جيدا بالخلاط أو باليد.

ثم نضع حلة أخرى على النار ونضيف إليها ماء مغلي والبطاطس ومعلقة صغيرة من الملح، ونسلق الدجاج ونتركه حتى يستوي.

ثم نرفع الحلة من على النار ونصفي البطاطس جيدا من الماء، ثم نهرس البطاطس جيدا.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدجاج المفتتة والبطاطس المهروسة والجبنة المبروشة والبيضة والبابريكا والفلفل الأسود والكركم وأوريجانو وملعقة صغيرة من الملح وسبع بهارات ونخلطهم جيدا.

ثم نشكل الخليط أصابع، ونضعهم في صينية، ثم ندخلهم الثلاجة لمدة نصف ساعة أو في الفريزر لمدة ربع ساعة.

ثم نحضر خليط التغطية، نحضر وعاء ونضيف إليه البيض والبابريكا والملح والفلفل الأسود ونخلطهم جيدا.

ثم نخرج أصابع الكفتة من الثلاجة، ثم نغمسها في خليط البيض، ثم في البقسماط.

ثم نضع مقلاة واسعة على نار متوسطة ونضيف إليها زيت غزير، ثم نقلي أصابع الكفتة من الجهتين، ونتركهم حتى يكتسبوا لونا ذهبيا.

ثم نخرجهم من الزيت على ورق مطبخ لكي يمتص الزيت.

ثم تقدم كفتة الدجاج بالبطاطس ساخنة مع صوص التقديم، وبالهنا والشفا.

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المكونات

ثلثان كوب كاتشب.

ملعقة كبيرة خل.

ربع كوب سكر بني.

2 ملعقة كبيرة عسل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة فلفل حار بودر.

نصف ملعقة صغيرة مسطردة.

نحضر إناء ونضيف إليه الكاتشب والخل والسكر البني والعسل الأسود والثوم بودر والبابريكا والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار بودر والمسطردة ونخلطهم جيدا، ثم يقدم وبالهنا والشفا.

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طريقة التحضير