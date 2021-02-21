طريقة عمل كيك الشوكولاتة والكراميل ب٣ طبقات هشة ورائعة

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والكراميل، نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيك هشة وغنية بالطعم الرائع لكل محبي الشوكولاتة والكراميل، وصفة رائعة وسهلة لكيكة الشوكولاتة المكونة من ثلاث طبقات ويتوسطها فروستنج الشوكولاتة والكراميل والتي يمكنك تقديمها في المناسبات واعياد الميلاد.

خطوات تحضير طبقات كيك الشوكولاتة

لعمل طبقات متساوية الحجم، قومي بإستخدام ثلاث صواني كيك بنفس الحجم، تستغرق طهيها٣٠ دقيقة في الفرن ويفضل وضعها في الرف الأوسط.

مكونات كيك الشوكولاتة :

٢ كوب من السكر وكوب من السكر البني.

٢.٧٥ كوب دقيق.

١.٥ كوب كاكاو خام بدون سكر.

٣ ملعقة صغيرة بيكنج صودا و١.٥ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

١.٢٥ ملعقة صغيرة ملح

٣ بيضات كبيرة و٢ صفار بيضة كبيرة بنفس درجة حرارة الغرفة.

١.٥ كوب ساور كريم (كريمة حامضة).

٠.٢٥ كوب لبن .

٠.٧٥ كوب زيت نباتي.

٢ ملعقة كبيرة خلاصة الفانيليا

طريقة تحضير طبقات الكيك :

في وعاء كبير، اخفقي كل من السكر والدقيق والكاكاو والبيكنج صودا والبيكنج بودر والملح معاً بالمضرب الكهربائي علي سرعة منخفضة حتي تمام خلط المكونات الجافة.

في وعاء اخر، اخفقي البيض وصفار البيض والساور كريم واللبن والزيت والفانيلا ثم ضعي الخليط السائل علي خليط المكونات الجافة.

قومي بخفق المكونات معاً علي سرعة منخفضة ثم اضيفي كوب ونصف من الماء الساخن تدريجياً اثناء الخفق حتي تتماسك العجينة تماماً.

قومي بتوزيع العجينة علي ثلاث ثواني متساوية مدهونة بالزيت، وضعيها في فرن تم تسخينه مسبقاً لمدة ٣٠ دقيقة علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ثم اتركيها لتبرد ١٠ دقائق قبل ان تخرجيها من الصواني، واتركيها لتبرد تماماً قبل وضع الفروستنج عليها.

طريقة عمل فروستنج الشوكولاتة والكراميل

يتم وضع الفروستنج بين طبقات الكيك الثلاث وعلي سطح الكيك .

مقادير فروستنج الشوكولاتة والكراميل :

٢ كوب زبدة غير مملحة وبدرجة حرارة الغرفة.

٤.٥ كوب سكر بودر.

٠.٧٥ كوب كاكاو خام بدون سكر

١ ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا و٠.٥ ملعقة صغيرة ملح.

٣ ملعقة كبيرة كريمة.

٢ ملعقة كبيرة صوص الكراميل المملح.

طريقة تحضير فروستنج الشوكولاتة والكراميل :

في وعاء قومي بخفق الزبدة علي سرعة متوسطة حتي تصبح في قوام ناعم وسلس لمدة ٣ دقائق.

قومي بإضافة السكر البودر والكاكاو في وعاء الزبدة واستمري بالخفق علي سرعة منخفضة لمدة ٢ دقيقة حتي تمام الخلط.

قومي بتزويد السرعة لمتوسطة وضيفي الفانيلا والملح والكريمة والكراميل لمدة ٣ دقائق.

في حالة قوام الفروستنج خفيف قومي بإضافة القليل من سكو البودر، وفي حالة القوام يحتاج ان يخفف قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الكريمة.

لتحضير كيك الشوكولاتة والكراميل في شكلها النهائي، قومي بوضع طبقة من الكيك الأولي ثم ضعي طبقة رفيعة من الفروستنج، ثم ضعي فوقها ربع كوب من صوص الكراميل، ثم ضعي طبقة كيك اخري وهكذا حتي تنتهي من وضع الطبقات الثلاث، ثم ضعي الكيك في الثلاجة لمدة ساعة، وعند تقديمها قومي بتوزيع الفروستنج علي سطح الكيك والجوانب ايضاً ويمكنك تزيين السطح بالسبرنكل وقدميها لعائلتك وبالهنا والشفا.