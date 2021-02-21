طريقة عمل منظف زيتي للوجه في المنزل لجميع انواع البشرة

طريقة عمل منظف زيتي للوجه، يعتبر المنظف الزيتي هو الخطوة الاولي في روتين العناية بالبشرة اليومي، حيث انه يستخدم لتنظيف الوجه وازالة المكياج كما انه يعمل علي ترطيب البشرة ونضارتها، يوجد أنواع كثيرة من المنظف الزيتي والذي يعتمد في الاساس علي الزيوت الطبيعية، لذلك نقدم لكي طريقة عمل منظف زيتي بالمنزل أقل تكلفة وبنفس النتيجة الرائعة.

خلطة الزيوت الأربعة لصنع أفضل منظف زيتي

يعتمد صنع المنظف الزيتي علي طريقة خلطة الزيوت الأربعة للحصول علي منظف فعال ومتوازن وسنتناول شرح هذه الطريقة بالتفصيل.

اولاً زيت منظف cleansing oil : يجب عليكي استخدام زيت يحتوي علي خصائص تطهيرية ومضادة للبكتيريا ونستخدمه بنسبة ٣٠٪؜ من صنع المنظف الزيتي، ويعتبر الزيت المنظف الأفضل هو زيت الخروع، مناسب للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة والعادية، اما اذا كانت بشرتك جافة فيجب عليكي تقليل نسبة الزيت عن النسبة الموضحة، لان الاستخدام الزائد منه يؤدي الي جفاف البشرة، اما اذا كانت بشرتك حساسة يفضل تخطي هذه الخطوة أو استبدال زيت الخروع ببضع قطرات من زيت جوز الهند.

ثانياً الزيت الرئيسي Core Oil : في تلك الخطوة نستخدم الزيت بنسبة ٥٠٪؜ ويعتبر أفضل الزيوت هي زيت بذور العنب وزيت اللوز الحلو وزيت الزيتون، ويمكنك استخدام اثنان منهما معاً ولكن كل زيت بنسبة ٢٥٪؜.

ثالثاً الزيت الإضافي Luxury Oil : اما في هذه الخطوة فسنستخدم الزيت بنسبة ٢٠٪؜ ويعتبر زيت الارجان وزيت الجوجوبا وزيت بتلات الورد هما الأفضل.

رابعاً الزيت الاساسي Essential Oil : فقط بضع قطرات من تلك الزيوت لإضافة فائدة إضافية، يمكنك تخطي هذه الخطوة اذا كنتي تمتلكين بشرة حساسة، يمكنك استخدام زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي.

للبشرة المختلطة أو الدهنية : استخدمي ٣٠٪؜ من زيت الخروع و ٥٠٪؜ (زيت رئيسي) مثل زيت بذور العنب أو زيت بذور القنب، و ٢٠٪؜ (زيت اضافي) مثل زيت الارجان وبضع قطرات بنسبة ٠.٥٪؜ من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي أو زيت البرتقال.

للبشرة العادية : استخدمي ٢٠٪؜ من زيت الخروع مع ٦٪؜ (زيت رئيسي) مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو، و٢٠٪؜ (زيت اضافي) مثل زيت الارجان أو زيت الجوجوبا أو زيت بتلات الورد، ويمكنك اضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت خشب الأرز بنسبة ٠.٥٪؜.

للبشرة الجافة أو الحساسة : استخدمي (٠-١٠٪؜) فقط من زيت الخروع، ٨٠٪؜ (زيت رئيسي) مثل زيت الزيتون أو زيت الافوكادو أو زيت اللوز الحلو، و٢٠٪؜ (زيت اضافي) مثل زيت الجوجوبا أو زيت الارجان.

اغسلي يديكي جيداً و جففيها، ثم ضعي ٤-٥ قطرات من المنظف الزيتي علي يديك.

قومي بتوزيع الزيت علي يداكي الاثنان وابدأي بتدليك الوجه برفق بطريقة دائرية ولاتنسي رقبتك، استمري بالتدليك لمدة ١-٣ دقائق، لإزالة المكياج قومي بوضع قطرات إضافية علي قطنة مبللة بالماء وقومي بمسح المكياج بلطف ثم اغسلي وجهك.

بللي قطعة قماش قطنية نظيفة بمياه دافئة، ثم اعصريها من الماء وضعيها علي وجهك ورقبتك لبضع ثواني وقومي بتدليك بشرتك بها برفق قبل ان تزيليها.

قومي بتجفيف بشرتك بفوطة جافة واستمتعي ببشرة نظيفة ورائعة. استخدمي المنظف من مرة لمرتين يومياً حسب احتياجك.

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النسب المستخدمة لصنع المنظف الزيتي علي حسب نوع البشرةطريقة استخدام المنظف الزيتي للوجه للروتين اليومي