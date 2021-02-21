طريقه عمل البيتزا الإيطالية في المنزل بكل سهوله خطوة بخطوة

طريقه عمل البيتزا الإيطالية تعد البيتزا من أفضل الوجبات التي يحبها الجميع الصغار والكبار حيث تعد وجبه شعبيه وتعد اصول البيتزا ألي أنها إيطالية فتعد البيتزا من الأكلات الإيطالية المحبوبة لدي الإيطاليين لأنها شهيه ومميزه ولديها مذاق مختلف لذالك يحبها الجميع ويبحثون عن طريقه عمل البيتزا الايطالية بالتحديد لان البيتزا الايطاليه سهله جدا وبسيطه في التحضير لذالك إذا كنتي ترغبين في معرفه طريقه عمل البيتزا الإيطالية الصحيحة في المنزل مثل المطاعم بكل سهوله فهذا المقال سنتحدث فيه عن أسهل طريقه لعملها في المنزل ولن تشتريها من المطاعم بعد الآن واليكم الطريقة هنا

تعد عجينه البيتزا الإيطالية بأنها خفيفه وسريعه في التحضير وسوف اعرض لكم افضل وأسهل طريقه لعمل عجينه البيتزا الإيطالية بكل سهوله في المنزل

المقادير

نص كوب من زيت الذرة

ملعقه ونص خميره فوريه

2 ملعقه حليب بودره

ملعقه صغيره من الملح

ملعقه صغيره من السكر

2 كوب من الدقيق

نصف كوب ماء دافئ

بعد ان قمتي بإحضار جميع مقادير العجينة قومي بأخلاط الدقيق والسكر والملح والخميرة الفورية ولبن البودره في وعاء ثم قومي بضربهم جيدا بالمضرب اليدوي ثم أضيفي الماء الدافئ والزيت وقومي بخلطهم مره اخري واتركي العجينة لمده لا تقل عن عشره دقائق كي تخمر جيدا وتصبح جاهزه لديكي

قومي بإحضار شرائح البصل

2 طماطم متوسطه الحجم

زيتون اسود

قرن فلفل

وجبن موزاريلا وجبن رومي وأي جبن تريديها ومتوفره لديكي في المنزل

وصلصله طماطم جاهزه

وملعقه ملح وزعتر صغيره

طريقه تحضير مقادير خلطه البيتزا الإيطالية

تعد طريقة عمل البيتزا الإيطالية مختلفه ولديها اكثر من طريقه لعملها فهناك بيتزا مشكل جبن و بيتزا اللحم المفروم وبيتزا الباربكيو وأيضا هناك بيتزا مشكل لحوم و بيتزا مشكل فراخ وبيتزا خضروات وبيتزا الجمبري هناك العديد من الطرق كل بيتزا مختلفه عن الأخري في التحضير ولأكنها جميعا سهله جدا في طريقه عملها

طريقه التخضير

بعد أن احضرنا جميع مقادير خلطه البيتزا نحضر العجينة بعد أن تخمر جيدا قومي بإحضار صينيه وامسحيها بالزيت قبل ان تضعي عليها عجينه البيتزا كي لا تلتصق بها قن قومي بأفراد العجينة جيدا علي الصينيه وأضيفي الصلصلة الجاهزة وأفرديها علي العجينة جيدا ثم بعد ذالك أضيفي الجبن الموزاريلا والجين الرومي ثم أضيفي حلقات الطماطم والزيتون والفلفل والبصل بالتساوي ثم ادخليها الفرن علي درجه حراره متوسطه كي لا تحترق واتركيها لمده 20 دقيقه أو نصف ساعه ثم بعد ذالك أخرجيها من الفرن وتقطع مثلثات وتقدم ساخنه