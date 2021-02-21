فوائد التوت الاسود لمرضى السكري النوع الثاني، وكما بات معروفاص للكثيرين فإن مرض السكري هو واحد من الامراض المزمنة ويتسبب بمضاعفات صحية متعددة، منها اعتلال الاعصاب السكري والفشل الكلوي.

وينقسم السكري الى نوعين:

السكري من النوع الأول: مرض يهاجم جهاز المناعة خاصة الخلايا المسؤولة عن إفراز الأنسولين، ما يسبب تدميرها وعدم قدرة الجسم على انتاج الأنسولين، وهو منتشر بين الأطفال.

السكري من النوع الثاني: الأكثر انتشارا بين الرجال والنساء، وفيه يكون الجسم قادرعلى انتاج الأنسولين، غير أن الجسم ولأسباب غير مفهومة لا يكون قادراً على استخدامه بشكل فعال. وتعرف هذه الحالة باسم "مقاومة الأنسولين".

اضافة الى سكري الحمل الذي يصيب المرأة الحامل أثناء شهور الحمل.

ويتوقع العلماء والاطباء ان يصل عدد المصابين بالسكري من النوع الثاني بحلول العام 2030 الى حوالي نصف مليار مريض.

وبحسب الدراسات المختلفة، فإن عدداً من الاطعمة يمكنها المساعدة في علاج السكري من النوع الثاني او منع تفاقم اعراضه، ومنها التوت الاسود الذي نستعرض فوائده في موضوعنا.

فوائد التوت الاسود لمرضى السكري النوع الثاني

يشدد الاطباء على نصح مرضى السكري النوع الثاني بضرورة إحداث تغيرات في نمط الحياة لعلاج المرض، ومنها التركيز على نظام غذائي صحي، وانقاص الوزن، وممارسة الرياضة بانتظام، وتقليل التوتر والضغط النفسي.

ويأتي التوت الاسود في مقدم الاطعمة الصحية التي ينصح مرضى السكري النوع الثاني بتناولها.

وفي دراسة أجريت في مركز مينابوليس الطبي في فرجينيا الامريكية، استخدم الباحثون اوراق التوت للمشاركين في 10 مجموعات ضابطة صحية تراوحت اعمارهم بين 24-61، و10 من مرضى السكري النوع الثاني ممن تراوحت اعمارهم بين 59-75 وكانوا يتلقون عوامل سكر الدم عن طريق الفم من دون مضاعفات.

وكان المشاركون يحصلون على مستخلص التوت لتناوله كل يوم صباحاً الساعة الثامنة. وتكررت العملية لمدة اسبوع مع العلاج المعاكس، فيما استمرت عينات القياس لمدة 8 ساعات، وجرى تقييم الجلوكوز في الدم قبل تناول حبوب العلاج، وبعد مرور 120 دقيقة على تناول السكروز.

فيما تم إعطاء مجموعة من المشاركين علاجاً وهمياً عوضاً عن علاج السكري. وفي مقارنة بين المجموعتين، أظهر الاشخاص الذين تناولوا خلاصة التوت انخفاضا كبيراً في مستوى الجلوكوز في الدم خلال أول 120 دقيقة من الدراسة.

وتطابقت هذه النتيجة في مجموعات المشاركين السليمين والمرضى، كما ثبت من التجربة ان مستخلص التوت عمل على تقليل التقلبات الحاصلة في مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

وخلصت الدراسة الى ان التوت يحوي بعض المركبات التي تحفز افراز الانسولين ومضادات الاكسدة التي تعمل على خفض بيروكسيد الدهون.

تجدر الاشارة الى ان تناول التوت الاسود له فوائد صحية على الجسم، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وامراض أخرى. لكن ينبغي مراجعة الطبيب المختص قبل اعتماد هذا العلاج وغيرها من العلاجات الأخرى.