العجينة السحرية اخف من القطن للبيتزا والفطائر وجميع المعجنات والمخبوزات

العجينة السحرية إذا كنت ترغبين عزيزتي بعمل عجينة هشه لجميع المعجنات التي تقومين بتحضيرها داخل المنزل بإمكانك اليوم أن تكوني في تحضير لأولاده عجينة، رائعة، وتقومي حشوها بحشوات مختلفة من الفراخ والجبن كما يمكنك ايضا أن تقوم بتحضير البيتزا باستخدام هذه العجينة، لان لديه العديد من الاستخدامات الهائلة الفينو والكيزر كل ما عليك عزيزتي هو أن تقومي بمتابعة المقال وتقوم بتحضير المكونات. العجينة السحرية اخف من القطن العجينة السحرية اخف من القطن مكونات العجينة نصف كيلو من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر .

معلقة من اللبن البودر.

رشه بسيطه من الملح والففل الاسود.

ملعقة كبيرة من الزيت طريقة التحضير نبدا في تحضير العجينة السحرية الهشه لجميع المخبوزات في وعاء قومي بوضع الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والزبادي واللبن البودر.

في وعاء قومي بوضع الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والزبادي واللبن البودر. يقلب جميع المكونات جيدا ثم قومي بوضع الزيت بالتدريج ويقلب.

ثم قومي بوضع الماء الدافي بالتدريج ويقلب جيدا جميع المكونات.

قومي بالعجن لمدة 10 دقائق حتي تكون عجينة متامسكة.

اتركيها تخمر لمدة لا تقل عن ساعة في مكان دافيء.

بعد الخمر يمكن حشوها او لعمل البيتزا والفطائر المحشية او الفطائرالسادة فهي من أخف واشهي العجائن. أفكار لحشو العجينة بقطع الدجاج قومي بتقطيع الدجاج قطع صغيرة.

ثم ابدئي بإضافة الفلفل الاسود والحبهان والبهارات.

وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة حتي تأخذ طعم التتبيلة.

وابدئي بوضع اناء على النار به كمية بسيطة من الزيت.

ثم قومي باضافة البصل والفلفل الألوان ويقلب.

وابدا بدمج هذه المكونات جيدا.

ثم قومي بسكب كمية الدجاج ويقلب الخليط.

وابدئي بخلط هذه المكونات وقومي بتشويح جيدا حتى تصبح باللون الوردي الرائع.

ويمكن حشوها في العجينة بعد ان تختمر لقرص صغيرة او علي حسب الشكل الذي تريدية. موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية فبراير 2021 الوسوم

العجينة السحرية إذا كنت ترغبين عزيزتي بعمل عجينة هشه لجميع المعجنات التي تقومين بتحضيرها داخل المنزل بإمكانك اليوم أن تكوني في تحضير لأولاده عجينة، رائعة، وتقومي حشوها بحشوات مختلفة من الفراخ والجبن كما يمكنك ايضا أن تقوم بتحضير البيتزا باستخدام هذه العجينة، لان لديه العديد من الاستخدامات الهائلة الفينو والكيزر كل ما عليك عزيزتي هو أن تقومي بمتابعة المقال وتقوم بتحضير المكونات. العجينة السحرية اخف من القطن العجينة السحرية اخف من القطن مكونات العجينة نصف كيلو من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر .

معلقة من اللبن البودر.

رشه بسيطه من الملح والففل الاسود.

ملعقة كبيرة من الزيت طريقة التحضير نبدا في تحضير العجينة السحرية الهشه لجميع المخبوزات في وعاء قومي بوضع الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والزبادي واللبن البودر.

في وعاء قومي بوضع الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والزبادي واللبن البودر. يقلب جميع المكونات جيدا ثم قومي بوضع الزيت بالتدريج ويقلب.

ثم قومي بوضع الماء الدافي بالتدريج ويقلب جيدا جميع المكونات.

قومي بالعجن لمدة 10 دقائق حتي تكون عجينة متامسكة.

اتركيها تخمر لمدة لا تقل عن ساعة في مكان دافيء.

بعد الخمر يمكن حشوها او لعمل البيتزا والفطائر المحشية او الفطائرالسادة فهي من أخف واشهي العجائن. أفكار لحشو العجينة بقطع الدجاج قومي بتقطيع الدجاج قطع صغيرة.

ثم ابدئي بإضافة الفلفل الاسود والحبهان والبهارات.

وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة حتي تأخذ طعم التتبيلة.

وابدئي بوضع اناء على النار به كمية بسيطة من الزيت.

ثم قومي باضافة البصل والفلفل الألوان ويقلب.

وابدا بدمج هذه المكونات جيدا.

ثم قومي بسكب كمية الدجاج ويقلب الخليط.

وابدئي بخلط هذه المكونات وقومي بتشويح جيدا حتى تصبح باللون الوردي الرائع.

ويمكن حشوها في العجينة بعد ان تختمر لقرص صغيرة او علي حسب الشكل الذي تريدية. موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية فبراير 2021

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