القرص الطرية الهشة بطرق مختلفه للإفطار والعشاء

القرص الطرية من ألذ المعجنات المصرية و يمكن لربه المنزل اعددها بطرق مختلف فيمكن إعداد القرص ساده أو بالتمر أو بالجبن و تعتبر القرص الهشة وجبه شهيه و مشبعه ذات قيمه غذائية عاليه لما تحتويه من عناصر غذائية مفيده و ضروريه لجسم الإنسان و يمكن تقديمها في الإفطار مع كوب من الشاي و سنقوم سوياً بعرض الطرق المختلفة للقرص الهشة .

القرص الطرية و مكوناتها

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة عمل اللازانيا بخبز التورتيلا هي وجبة من الوجبات الصيفية السريعة و السهلة و المحببة لدي الأطفال، أما عن مكونات القص الفلاحي الهشة فهي كالتالي:

2 كوب من الدقيق المنخول .

نصف كوب من الزبد الفلاحي .

ربع كوب من الحليب .

ربع كوب من الماء.

2 ملعقه كبيره سكر.

ملعقه كبيره خميره فوريه.

نص معلقه من الملح.

القرص الطرية و طريقة التحضير

كما يمكنك من خلال المقال التعرف علي طريقة عمل بوريك تركي بالجبن و هي وصفة لذيذة من الجلاش و أصل الوصفة من المطبخ التركي، أما عن طريقة تحضير القرص الطرية فهي كالتالي:

نضع كل المكونات الجافة في العجان و نضع معه الزبد الفلاحي و نشغل العجان على اقل درجه حتى لا يتطاير الدقيق ثم نزيد السرعة حتى تتجانس المكونات جميعا.

و نضع اللبن تدريجيا ً في الاستمرار في العجن و نضع ربع كوب الماء تدريجياً حتى نحصل على عجينه متماسكه و ناعمه.

و على منضده نظيفه نرش قليلا من الدقيق و نضع عليها العجين و نفردها بالنشابة حتى يصبح سمكها 2 سم أو يمكنك فردها و عمل كور متساويه من العجين .

و بعد فرد العجين بالنشابة نحضر قطاعه و نقطع القرص الطرية تقطيع متساوي ثم نضع العجين في صينيه مبطنه بورق الزبدة.

و نترك العجين يرتاح قليلاً ثم نقوم بدهن وجه القرص الطرية بالزبد السائح أو يمكنك وضع ( الزعتر أو حبه البركة أو الكمون ) حسب الرغبة .

و نسخن الفرن جيدا قبل وضع العجين حت تصل درجه الحرارة إلي 200 درجه ثم نضع العجين لمده 15 دقيقه .

تقدم القرص الطرية ساخنه أو بارده حسب الرغبة .

القرص الطرية بالتمر و مكوناتها.

كما يمكنك من خلال المقال أيضاً التعرف علي طريقة عمل مظبي اللحم في المنزل مثل المطاعم وهي من الأكلات الشهيرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، أمأ عن طريقة تحضير القرص بالتمر فهي كالتالي:

كيلو دقيق منخول.

2 كوب من الزبد الفلاحي أوالسمن أو خليط من السمن والزيت.

2 كوب من التمر منزوع النوى .

نصف كوب حليب دافىء.

نصف كوب من الماء.

1 ملعقه كبيره من السكر .

2 ملعقه كبيره من السمسم .

نصف ملعقه من الملح.

نضع الخميرة مع قليل من اللبن الدافئ مع السكر حتى تتفاعل و يحدث رغوه.

في وعاء نضع الدقيق مع السمن والملح و نخلطهم جيداً.نضيف باقي اللبن الدافئ و الماء و الخميرة و نعجن القرص الطرية جيداً.

نترك العجين لمده لا تقل عن ساعتين حتى يخمر .

تقسم العجينة لكرات متساويه و يتم فرد كل كره قليلاً بالنشابة و نقوم بحشوها بالتمر مع قليل من القرفة .

توضع في صواني مدهونه بالزبد و تترك حتى ترتاح لمده 10 دقائق مره أخري .

توضع في الفرن لمده 20 دقيقه على درجه حراره 180 .

طريقه إعداد القرص الهشة بالتمر.

يمكن إضافة معلقتين كبيرتين من القشطة في المكونات كما يمكن استبدال اللبن باللبن الرايب حسب الرغبة، وبهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية المقال نرجوا أن تكون هذه الوصفات قد نالت إعجابكم وتابعوا معنا المزيد من الوصفات.