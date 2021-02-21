لو عندك فازلين تعالي اعرفي تعملي ايه قبل النوم وستصبحي زي ملكات الجمال

يُعد أمر العناية بالبشرة وعلى وجه التحديد العناية بالوجه هام للغاية لدى كلاً من الرجال والنساء على حد سواء، حيث أن الوجه أول ما تقع عليه العين لذا كان الاهتمام به أمر هام، ويسعى الكثير من الأفراد إلى شراء بعض المستحضرات التي تساعدهم في تحقيق ذلك، بينما البعض الآخر يفضل استعمال الوصفات الطبيعية، ومن ضمن المواد التي تستعمل مع الوجه بهدف الترطيب الفازلين، حيث توجد العديد من الخلطات التي يدخل الفازلين كمكون هام ضمن مكوناتها.

فوائد الفازلين للوجه

يتسم بالعديد من الخصائص المرطبة التي تجعله بمثابة عازل للجلد، بمعنى أنه يمنع فقدان الرطوبة من الوجه لذا يتم وضعه على أي منطقة جافة به، ويمكن حصر بعض من تلك الفوائد فيما يلي:

يحتوي على نسبة عالية من فيتاميني A, Bاللذان يلعبان دورا هاما في إكساب الوجه لمعان ونعومة.

عند خلطه مع السكر يستخدم كمقشر طبيعي للشفاه والوجه ويفضل القيام بذلك مساءاً.

يساعد على التخلص من الخطوط التي قد تتواجد في المنطقة المحيطة بالعينين.

خلطة الفازلين والنشا للوجه

تعتبر تلك الوصفة بمثابة الحل الفعال خاصةً لدى الأشخاص الذين يتمتعون ببشرة دهنية، حيث تساعد في الحد من إفراز بعض الزيوت التي تتسبب في حدوث مشاكل بالبشرة.

المكونات:

1 ملعقة من الفازلين.

1 ملعقة من النشا.

طريقة التحضير:

يوضع الفازلين في إناء مناسب ثم يوضع داخل الميكروويف لمدة 10 ثواني فقط.

يتم تحريكه بواسطة ملعقة صغيرة حتى يسيل.

ثم تضاف النشا ويتم خلطهما معا بصورة جيدة.

يوضع داخل عبوة نظيفة داخل الثلاجة.

طريقة الاستعمال:

يوضع هذا المزيج على البشرة بعد تنظيفها جيداً.

يتم تركه على الوجه لمدة تتراوح من 7 إلى 10 دقائق.

يتم غسل الوجه بماء بارد ويجفف برفق بواسطة منشفة قطنية.

تعد خلطة الفازلين من أفضل الخلطات الطبيعية التي لها أثر كبير للغاية على الوجه حيث انه يعمل على ترطيب الوجه وتبييضه وتفتيحه، كما يكون لها أثر أكبر وتوتي بنتائجها خلال فترة وجيزة عند إضافة إليه أي من الزيوت الطبيعية خاصة زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، لا تطلب سوى تكرار تطبيقها على الوجه عدة مرات متتالية حتى الحصول على النتيجة المرجو بها.