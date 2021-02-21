ماسك جل الصبار معجزة في تبييض وتفتيح الجسم والبشرة لن تصدقي نتائجه السحرية 

ماسك جل الصبار يمتلك الفوائد السحرية الهائلة التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص ايضا من المشاكل التي تواجه اغلب النساء في الاماكن الداكنة بالجسم بالإضافة إلى ذلك جل الصبار يحتوي ايضا على الفيتامينات المغذية، والتي تمنحك بشرة، مشرقة، كما انه يعمل ايضا على ترطيب البشرة وتغذيتها ويمنحها اشراق هائل لذلك سوف نتعرف اليوم على الفوائد من استخدام جيل الصبار ونقوم بتحضير مع بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة للتخلص من الندبات التي تتواجد فيها.

المكونات :-

ملعقتين من البابايا

كمية بسيطة من جيل الصبار.

ملعقة من الأسبرين المطحون.

اخلطي البابايا مع جل الصبار والاسبرين المطحون في وعاء عميق.

ثم قومي بتطبيق هذه الوصفة على بشرتك والاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم .

ثم قومي بغسل بشرتك بعد مرور 25 دقيقة من إتمام هذا الماسك على البشرة.

جيل الصبار لديه العديد من الفيتامينات المتميزة والتي تحتوي على فيتامين A وC وE.

عند استخدام جل الصبر على البشرة سوف نحصل على اشراقه.

يخلص البشرة من الجلد الميت.

يعمل ايضا هذا الماسك لتفتيح البشرة .

مما يجعل البشرة رائعه نضرة

الأفوكادو لديه العديد من الفيتامينات التي تساعد على ترطيب البشرة تابعي الماسك

المكونات

ملعقة من الأفوكادو.

فيتامين a

ملعقتين من الصبار.

اخلطي الأفوكادو مع فيتامين وجل الصبار.

وقومي بتطبيقه على البشرة.

تترك لمدة ساعة.

وسوف تحصلى على النتائج المرغوب فيها من تفتيح البشرة وتتركها بيضاء.

جيل الصبار يساعد على ترطيب البشرة.

والتخلص من الندبات التي تتواجد بها.

جل الصبار لديه العديد من الفوائد التي نحصل عليها عند استخدامها للأماكن الداكنه ويخلصنا أيضا الاسمرار الموجود بها.

جل الصبار يعمل على تبييض البشرة عند استخدامه مع بعض الوصفات الطبيعية.

جل الصبار يهدئ البشرة من الاحمرار التي يتواجد بها.