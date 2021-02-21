أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بخمس حواس، لكل منها فائدة وأهمية ووظائف معينة في حياة الإنسان، وتعد حاسة البصر إحدى أهم هذه الحواس.

تعرف حاسة البصر بأنها قدرة العين والدماغ على اكتشاف الموجة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الضوء، لتفسير وتحليل صورة الأفق المنظور.

والجدير ذكره أن العين ترى وتشاهد الموجودات لتميز الأشكال والألوان وتميز النور عن الظلام، فعندما يمر ضوء من عدسة العين، فإن ذلك يسبب حدوث انعكاس الصورة المنظورة داخل شبكية العين، والتي بدورها تنقل الصورة مباشرة إلى الدماغ ليتمكن من إدراكها. وبالتالي تعد حاسة البصر المعيار بين قدرة الإنسان على الرؤية والعمى.

وكغيرها من حواس الانسان الخميس الاساسية، تتعرض العيون للعديد من الامراض والمشاكل الصحية مثل اجهاد العين وطول او قصر النظر فضلاً عن اعتام عدسة العين والمياه الزرقاء وغيرها.

وينبغي العناية بصحة العينين انطلاقاً من الغذاء في المقام الاول، لذا نستعرض سوياً لابرز الاطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة العينين.

أطعمة تساعد في الحفاظ على صحة العينين

نقل موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن موقع "ميديكال نيوز توداي" لمجموعة من الاطعمة التي تعزز صحة العينين وتحافظ عليها في وجه الامراض والمشاكل، وذلك بناء على دراسات وأبحاث صحية.

وهذه الأطعمة دوت الخليج التالية:

الأسماك: لغناها باحماض اوميغا 3 الدهنية التي تلعب دوراً بارزاً في حماية العينين من الجفاف، وينصح الاشخاص الذين تتطلب اعمالهم الجلوس لفترات طويلة امام شاشة الكمبيوتر بتناول الاسماك خاصة السلمون بشكل كبير لتعزيز صحة أعينهم.

كما ينصح الاطباء وخبراء الصحة بضرورة اللجوء الى الاسماك البحرية الغنية باحماض اوميغا 3 ونسب قليلة من الدهون المشبعة، عوضاً عن الاسماك التي تتم تربيتها في المزارع او البرك الخاصة.

المكسرات: غنية ايضاً باحماض اوميغا 3 ونسبة كبيرة من فيتامين إي المعروف بقدرته الفائقة على حماية العين من التلف المرتبط بالتقدم في السن.

الحمضيات: مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، التي تحتوي على معدلات كبيرة من فيتامين سي والذي توصي به دراسات وأبحاث عدة للحفاظ على صحة العينين.

الخضروات الورقية: ومنها السبانخ والكرنب والكايل التي تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهي مكملات غذائية لها تأثير إيجابي كبير على تعزيز صحة العينين والحفاظ عليها.

أطعمة أخرى تحافظ على صحة العينين

اضافة للأطعمة المذكورة اعلاه، فقد أورد موقع "ويب طب" المعني بالشؤون الطبية والصحية، لأطعمة أخرى تسهم بشكل فعال في الحفاظ على صحة العينين.

وهذه الاطعمة دوت الخليج الجزر في المقام الأول، الذي يحوي نسب عالية من فيتامين أ والبيتا كاروتين. وتساعد عناصر غذائية مثل البيتا كاروتين على حماية سطح العين، ومنع حدوث التهابات أو إصابة العين بأمراض خطيرة.

اضافة الى البيض الغني بفيتامين أ والزنك واللوتين، ومنتجات الالبان التي تحتوي على الزنك وفيتامين أ.