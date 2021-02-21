تبيض الوجه في 5 دقائق بالليمون.. تخلصي من اللون الغامق للبشرة

تبيض الوجه بالليمون من الأمور المجربة والتي حققت نجاحًا كبيرًا ونتائج مرضيه، حيث إن الليمون يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة كالكالسيوم وفيتامين سي، كما يحتوي أيضًا على عنصر المغنسيوم وتلك العناصر مفيدة جدًا للبشرة حيث يعمل الليمون على تبيض الوجه وتفتيح لون البشرة، كما يمكن استخدام الليمون بمفرده ووضع معصوره على الوجه مباشرة أو إضافة الزيوت الطبيعية وغيرها من المكونات الأخرى لإعطاء نتيجة أفضل، واليوم نقدم لكم أفضل وصفات تفتيح الوجه .

وصفة الليمون والخيار لتبيض الوجه

تلك الوصفة لها دور كبير في التخلص من مشاكل البشر مثل حب الشباب والندبات كما أن الليمون والخيار يخلص الوجه من البقع الداكنة تمامًا والوصفة كالآتي:

ثلاث ملاعق من عصير الخيار.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نقوم ببرش الخيار أو ضربه في الخلاط واستخدام الماء الناتج. نخلط عصير الخيار مع الليمون والكركم جيدًا. نوزع الوصفة على الوجه والرقبة ونترك الوصفة لمدة نصف ساعة. نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ. نكرر الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

المكوناتطريقة التحضير والاستخدامتبيض الوجه بالليمون والطماطم

إن الطماطم أو البندورة تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تغذي البشرة وتحميها من مشاكل كثيرة، واتحاد الليمون مع الطماطم وخشب الصندل من أفضل خلطات تبيض الوجه والرقبة والوصفة كالآتي:

ملعقة كبيرة من مطحون خشب الصندل.

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الليمون.

ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

نقوم بخلط المكونات التي لدينا لعمل عجينة. نقوم بفرد الماسك على الوجه. نترك الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة. نغسل البشرة بالماء الدافئ ونجففها جيدًا. نقوم بمسح الوجه بماء ورد. نكرر خلطة تبيض الوجه مرة واحدة في الأسبوع.

المكوناتطريقة التحضير والاستخدامتبيض الوجه بالليمون والموز

تعد تلك الوصفة من الوصفات الممتازة حيث يعمل الموز على تنقية البشرة من الشوائب والتخلص من اللون الداكن بالإضافة إلى أن الموز يدخل في كثير من وصفات تفتيح الوجه لأهميته الكبرى في تفتيح وتنقية البشرة والوصفة كالآتي:

حبة واحدة من الموز مهروسة.

5 ملاعق عصير ليمون.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو.

ملعقة صغيرة من الحليب السائل.

نخلط المكونات التي لدينا مع بعضها البعض. نفرد الخليط على الوجه وننتظر 10 دقائق. نغسل الوجه بماء فاتر. نمرر قطعة من الثلج على الوجه. نكرر الوصفة مرة من كل أسبوع.

المكوناتطريقة التحضير والاستخدامبودرة التلك والليمون لتبيض الوجه

تعد بودرة التلك من مستحضرات التجميل التي استخدمها المصريين القدماء ومازالت حتى الآن استخدامات بودرة التلك متعددة فضلاً عن كونها بودرة للأطفال تحمي بشرتهم إلا أنها تساعد البشرة على التفتيح والتخلص من البقع الداكنة، كما تعمل على إضفاء صفاء ولمعان للوجه فضلاً عن إعطاء الوجه والجسم نعومة خيالية والوصفة كالآتي:

ملعقتين كبيرتين من بودرة التلك أي نوع.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ربع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

نحضر بولة نظيفة وجافة ونضيف إليها المكونات. نقلب حتى تمتزج المكونات معًا. نضع الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة. نغسل الوجه بماء بارد. نكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة رائعة ونضرة.

المكوناتطريقة التحضير والاستخدامتبيض البشرة باستخدام القهوة

غن القهوة من المواد الطبيعية الممتازة في علاج البشرة والحفاظ عليها والعمل على إعادة الحيوية والنضارة إليها وتعمل القهوة على تفتيح لون البشرة، حيث نقوم بخلط ملعقة كبيرة من البن على ملعقة من عصير الليمون وإذا كانت البشرة حساسة نستبدل ملعقة عصير الليمون بملعقة واحدة من ماء الورد، ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة حتى يجف تمامًا ثم نغس بالماء الفاتر ونكرر ماسك القهوة لتفتيح البشرة مرتين من كل أسبوع وسوف نحصل على نتائج مرضية.