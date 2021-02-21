خلطة تكثيف الرموش، العين هي الشئ المميز في الإنسان، وجمال الإنسان من جمال عينيه وكل شخص منا بالطبع له جماله الخاص، ولكن نظراً لأن السيدات يبحثن عن المثالية الشكلية يسعين دائماً للوصول لأقصى درجات الجمال، تُعد العيون مصدر جمال وأنوثة السيدات، ويبدأ جمال العين بما حولها، حيث تسعى الفتيات إلى تكثيف رموشهن، سواء باستخدام مستحضرات تجميلية أو باستبدال الرموش الصناعية، أو العلاج الطبي، ولكن نظراً للضرر الذي قد تُسببه هذه المستحضرات من آثار جانبية ضارة سواء على الرموش فتؤدي إلى تساقطها أو مشاكل بالعين نفسها، ويدعو الطب الحديث في التوقيت الحالي إلى استخدام المركبات الطبيعية لعدم وجود أية آثار جانبية تُذكر لها، وفي هذه المقالة خلطة تكثيف الرموش السريعة لرموش أكثر طولاً في وقت قصير جداً.

خلطات تكثيف الرموش في وقت قصير

قبل أن نذكر خلطات تكثيف الرموش، لابد لنا أن ننوه أنه ليست كل الخلطات تصلح للجميع بالإضافة إلى أنه ينبغي توخي الحيطة والحذر عند استخدام هذه الخلطات والمحافظة على عدم دخولها للعين، وهذه الوصفات هي:-

1- الفازلين

يُعد الفازلين من أهم المواد التي تُستخدم لإطالة الرموش وتكثيفها، قومي بوضع ملعقة من الفازلين على نقطتين من اللوز الحلو وضعيها في علبة ماسكرا فارغة ومُنظفة جيداً، وقومي باستخدام هذه الخلطة بشكل يومي مُدة شهر وسوف تلاحظين الفرق.

2- زيت الزيتون

يُعد زيت الزيتون مرطب جيد ويُساهم بشكل فعال في تكثيف الرموش بسبب احتواءه على فيتامينات مُفيدة، يتم وضعه يوم بعد يوم ويوضع بعيداً عن جذر الرمش حتى لاتتكون أكياس دُهنية تسبب تساقطها.

3- زيت الخروع

من المعروف أن زيت الخروع له دور قوي في تكثيف الشعر والرموش، ولكن يتم استخدامه بنفس طريقة زيت الزيتون بمعني أنه يوضع بمسافة بعيدة نوعا ما عن جذر الرمش، وحذاري من دخول الزيت إلى العين لأنه يُضر القرنية وفي حالة دخوله، يرجى استشارة الطبيب على الفور.