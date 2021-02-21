كيف أطول شعري وانعمه 10 سم في أسبوع بمكونات من المنزل

كيف أطول شعري وانعمه ليصبح ناعم كالحرير مثل ذيل الحصان؟ هذا هو السؤال الذي تحتار فيه جميع الفتيات حيث يعد الشعر هو مظهر الجمال الخارجي، يمكنك تطويل الشعر بوصفات طبيعية بدلاً من استخدام المستحضرات الكيميائية التي تؤدي إلى تلف وتساقط الشعر مع مرور الوقت، يجب التوقف عن استخدم المشط البلاستيك حيث انه يصدر موجات كهربية تعمل على تساقط الشعر؛ لذلك يجب استبداله بمشط خشبي صحي.

يعتمد تطويل الشعر بمكونات من المنزل على تحفيز نمو الخلايا وإعادة إنتاج بصيلات الشعر بكفاءة أعلى، حيث تقوم على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، يجب الالتزام بكافة المقادير وطريقة التحضير والاستعمال للحصول على أفضل نتيجة.

خلطة الزيوت: يمكنك استخدام أسرع زيوت لتطويل الشعر عن طريق خلط معلقتين من زيت السمسم ومعلقتين من زيت جوز الهند ومعلقتين من زيت الخروع ومعلقتين من زيت الأركان، ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى نهاية الأطراف مع تدليك فروة الرأس لمدة خمس دقائق لتنشيط الدورة الدموية، قومي بغسل الشعر في صباح اليوم التالي بالماء الدافئ والشامبو مع تكرار هذه الخلطة يومياً قبل النوم لمدة أسبوع متواصل. عصير البصل: يعد الوصفة السحرية لتطويل الشعر حيث يحتوي على مادة الكبريت التي تعمل على تعزيز نمو الشعر بسرعة، قومي بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة ثم ضعيها في الماء لمدة يوم لاستخراج عصير البصل، في اليوم التالي قومي بتصفية البصل من الماء واغسلي شعرك بماء البصل مع تدليك فروة الرأس واتركيه لمدة ساعة ثم غسله بالماء الدافئ والشامبو لإزلة آثار الرائحة، يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهرين.

تطويل الشعر بسرعة البرق 10 سم

يستخدم الموز في تطويل الشعر بسرعة البرق وستلاحظين الفرق في زيادة الطول 10 سم، قومي بهرس حبة الموز وضعي عليها معلقة من عسل النحل والتقليب جيدا حتى تتجانس المكونات، ضعي ماسك الموز والعسل على شعرك بالتساوي وغسله بعد ساعة بالماء الدافئ والشامبو، مع تكرار استخدام الماسك مرتين في الأسبوع لمدة شهر للحصول على شعر طويل وكثيف.