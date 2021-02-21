طريقة الكنافة النابلسية لكل ست بيت بطريقة بسيطة اختراع ياكوتش

نقدم لكم طريقة الكنافة النابلسية من موقعنا، حيث تعتبر الكنافة النابلسية من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يحبها الصغار والكبار خبطتين في هذه الفترة من الشتاء وهي من الحلويات الرئيسية في شهر رمضان والان نعرض لكم طريقه تحضيرها بطريقه سهله تجعلكم ترغبون في عملها يوما بعد يوم. طريقة الكنافة النابلسية طريقة الكنافة النابلسية ولازالت ربة المنزل تبتكر الجديد والأفكار المتنوعة التي تناسبها لإعداد حلويات مناسبة وإليك ما يلي: مقادير الكنافة النابلسية 500 جرام من الكنافة.

كوب من السمن أو الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار من الشربات.

250 غرام من الجبنة العكاوي.

ثمان قطع من التوست الأبيض.

نصف كوب من دقيق الذرة.

نصف كوب من الماء الفاتر.

2 كوب و نصف من الحليب.

ثلاثة ونصف كوب كريمة.

أربع معالق من السكر الأبيض. تحضير الكنافة النابلسية أول خطوه نقوم بتقطيع أطراف التوست ثم نضعه جانبا

بعد ذلك تقوم بإحضار الوعاء العميق، ومن ثم نقوم بإحضار الحليب والكريمة والدقيق، ومن ثم نضع كوب من الماء مع إضافة السكر، ثم نقوم بإحضار المضرب اليدوي أو العجان ونقوم بخفق كل المكونات المذكورة جيدا.

بعد ذلك نقوم بإحضار إناء على النار، ونضع المكونات المذكورة سابقا في هذا الإناء ثم نضيف عيش التوست ومن ثم نقلب المكونات مع بعضها جيدا.

بعد ذلك نرفع الوعاء من النار ويترك ربع ساعة إلى نصف ساعة حتى يبرد تماما بعد ذلك نحضر الكنافة ونقطعها جيدا ونضع عليها السمنة أو الزبدة بحرارة الغرفة.

بعد ذلك نحضر الصينية المتوسطة الحجم ونضع نصف كمية الكنافة بعد ذلك نضيف الحشوة فوق الكنافة ونضع عليها الجبن.

بعد ذلك نضيف الطبقة الثانية من الكنافة.

وبهذا ندخل الكنافة الفرن بدرجة حرارة 180 درجة لمده 15 إلى 20 درجه بعد ذلك نخرجها ونضع عليها الشربات الساخن

ومن ثم نقوم بتقطيع الكنافة مع إضافة الفستق. طريقه تحضير شربات الكنافة 2 كوب من السكر الأبيض.

٢كوب من الماء.

ونضعها على النار المتوسطة مع التقليب.

وبعد الغليان نضيف نصف من حبه الليمون. مقادير الكنافة النابلسيةتحضير الكنافة النابلسيةطريقه تحضير شربات الكنافة أوضحنا لك عزيزتي طريقة مميزه في اعداد الطعام وكان من أهمها طريقة الكنافة النابلسيه بأسلوب مختلف. ميزة جديدة على هواتف الأندرويد للواتساب بالخطوات الوسوم

نقدم لكم طريقة الكنافة النابلسية من موقعنا، حيث تعتبر الكنافة النابلسية من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يحبها الصغار والكبار خبطتين في هذه الفترة من الشتاء وهي من الحلويات الرئيسية في شهر رمضان والان نعرض لكم طريقه تحضيرها بطريقه سهله تجعلكم ترغبون في عملها يوما بعد يوم. طريقة الكنافة النابلسية طريقة الكنافة النابلسية ولازالت ربة المنزل تبتكر الجديد والأفكار المتنوعة التي تناسبها لإعداد حلويات مناسبة وإليك ما يلي: مقادير الكنافة النابلسية 500 جرام من الكنافة.

كوب من السمن أو الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار من الشربات.

250 غرام من الجبنة العكاوي.

ثمان قطع من التوست الأبيض.

نصف كوب من دقيق الذرة.

نصف كوب من الماء الفاتر.

2 كوب و نصف من الحليب.

ثلاثة ونصف كوب كريمة.

أربع معالق من السكر الأبيض. تحضير الكنافة النابلسية أول خطوه نقوم بتقطيع أطراف التوست ثم نضعه جانبا

بعد ذلك تقوم بإحضار الوعاء العميق، ومن ثم نقوم بإحضار الحليب والكريمة والدقيق، ومن ثم نضع كوب من الماء مع إضافة السكر، ثم نقوم بإحضار المضرب اليدوي أو العجان ونقوم بخفق كل المكونات المذكورة جيدا.

بعد ذلك نقوم بإحضار إناء على النار، ونضع المكونات المذكورة سابقا في هذا الإناء ثم نضيف عيش التوست ومن ثم نقلب المكونات مع بعضها جيدا.

بعد ذلك نرفع الوعاء من النار ويترك ربع ساعة إلى نصف ساعة حتى يبرد تماما بعد ذلك نحضر الكنافة ونقطعها جيدا ونضع عليها السمنة أو الزبدة بحرارة الغرفة.

بعد ذلك نحضر الصينية المتوسطة الحجم ونضع نصف كمية الكنافة بعد ذلك نضيف الحشوة فوق الكنافة ونضع عليها الجبن.

بعد ذلك نضيف الطبقة الثانية من الكنافة.

وبهذا ندخل الكنافة الفرن بدرجة حرارة 180 درجة لمده 15 إلى 20 درجه بعد ذلك نخرجها ونضع عليها الشربات الساخن

ومن ثم نقوم بتقطيع الكنافة مع إضافة الفستق. طريقه تحضير شربات الكنافة 2 كوب من السكر الأبيض.

٢كوب من الماء.

ونضعها على النار المتوسطة مع التقليب.

وبعد الغليان نضيف نصف من حبه الليمون. مقادير الكنافة النابلسيةتحضير الكنافة النابلسيةطريقه تحضير شربات الكنافة أوضحنا لك عزيزتي طريقة مميزه في اعداد الطعام وكان من أهمها طريقة الكنافة النابلسيه بأسلوب مختلف. ميزة جديدة على هواتف الأندرويد للواتساب بالخطوات

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