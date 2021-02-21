أفضل طريقة للتبييض بمكون سحري لبشرة أفتح 3 درجات من أول استخدام

لا يكف البحث عن أفضل طريقة للتبييض ولكن يستمر البحث والتجربة إلى أن نجد الطريقة المناسبة والفعالة للحصول على بشرة مشرقة وفاتحة اللون، كما أن استخدام المستحضرات الكيميائية بصورة متكررة يؤثر على البشرة بالسلب لهذا سنتناول في مقالنا اليوم أفضل طرق تفتيح البشرة باستخدام مواد طبيعية آمنة وتعطي نتيجة فعالة ومرضية لحد كبير.

أفضل طريقة للتبييض

أول طريقة هي استخدام النشويات كالبطاطا والأرز، وتستخدم البطاطا بأن تقشر وتقطع ومن ثم يتم تدليك الوجه بها، وتركها لمدة ربع ساعة ومن ثم شطفها بالماء، بينما يستخدم الأرز بأكثر من طريقة حيث يمكن طحنه واستخدامه كمسحوق بودر مع الحليب ويوضع كماسك على الوجه، ويترك لمدة ساعة ثم يغسل ويشطف الوجه بالماء البارد ومكعبات ماء الورد.

تونر ماء الأرز

يعد ماء الأرز أحد أفضل طرق عناية المرأة الكورية واليابانية ببشرتها، وهو سر الاحتفاظ بشبابهن الدائم، والطريقة هي أن يتم نقع كمية من الأرز في كيمة مضاعفة من الماء لمدة يومان ومن ثم تصفية المياه واستخدامها على البشرة كقناع، كما يمكن استخدامها بعد خلطة التفتيح الفوري .

زيت الليمون لتفتيح سريع

الطريقة الثانية : هي استخدام زيت الليمون لتفتيح البشرة السمراء ولكن بعد ان يتم تجربته على بقعة من الجلد حتى لا يلتهب الجلد، وبعدها نضع قطرات من زيت الليمون على قليل من الماء او زيت الجوجوبا إن وجد ويتم تدليك البشرة لمدة خمس دقائق ومن ثم يتم غسلها.

البن والبيض لبشرة بيضاء

تتم باستخدام البن والبيض حيث يتم خلطهم ووضعهم على البشرة كقناع وبعد أن يجف القناع ينزع وتغسل البشرة بالماء الدافئ وهذه الطريقة مفيدة جدا للبشرة فهي تغذيها بالبروتينات والفيتامينات الهامة التي تحتاجها.

وقبل تطبيق أفضل طريقة للتبييض يجب الاهتمام بشرب كميات كافية من المياه يوميا مع تناول غذاء صحي والاهتمام بتناول الوجبات الثلاث يوميا.