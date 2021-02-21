ماسك لوجهك 5 دقائق قبل الخروج ينصح بها خبراء التجميل لتفتيح البشرة درجتين على الفور

دائما ما تستخدم الفتيات والنساء مستحضرات التجميل قبل الخروج وأحيانا بالمنزل للحصول على بشرة فاتحة موحدة اللون، وهى وظيفة كريم الأساس دائما لتوحيد اللون وإخفاء أثار البقع الداكنة والرؤوس السوداء، ولكن إذا وجدنا وصفة وماسك طبيعي يوحد لون البشرة، ويقوم بتفتيحها بشكل فوري ودون أثار جانبية ويمكن وضعه يوميا على البشرة، فسوف نستغني تماما عن تلك المستحضرات التي تحتوى على مواد كيميائية ضارة على المستوى البعيد، وهذا هو ما سوف نتناوله في موضوعنا اليوم.

وصفة طبيعية لتفتيح وتوحيد لون البشرة في 5 دقائق

تتكون وصفة اليوم من ملعقة ونصف كبيرة من الزبادي، ملعقة كبيرة من الدقيق ، بالاضافة إلى ملعقة كبيرة من البن ، ولتحضير الماسك يتم وضع الدقيق في وعاء ثم إضافة البن عليه، ثم يتم إضافة الزبادي والدمج جيدا حتى الحصول على قوام كريمي متجانس، ودائما ما نحتاج لترطيب البشرة بمكونات طبيعية وهذا ما يقوم به الزبادي، والذي يمكن استبداله بعسل أو حليب،كما أنه مما لا شك فيه فوائده الرائعة فى تفتيح البشرة، وأيضا الدقيق الذي يساعد كثيرا على تفتيح البشرة وكذلك نفس الفائدة للبـُن.

طريقة التحضير والاستخدام

وقبل استخدام الماسك يتم تنظيف البشرة بواسطة الصابونة أو الغسول المناسب حسب نوع البشرة ثم غسلها بماء دافئ، وبعد ذلك يتم توزيع الماسك على الوجه بالكامل بطبقة متوسطة لا خفيفة ولا سميكة، ويمكن وضعه على منطقة تحت العين إذا كنت تعانىن من الهالات السوداء، ثم يتم تركه لمده 10-15 دقيقة فقط ثم يتم إزالته بالماء الفاتر، ووضع مُرطب مناسب حسب نوع البشرة.

وفى هذه الحالة يمكن وضعه يوميا على البشرة أما إذا تركناه ليجف لحوالي 20 دقيقة واستخدمناه كمُقشر وقمنا بعمل حركات تدليك دائرية على البشرة،فيمكن تكراره مرتين فقط أسبوعيا ليُساعد على إزالة الجلد الميت من بشرة الوجه، ويحتوى البن على مواد مضادة للأكسدة وأنواع فيتامينات كثيرة، ويساعد على تفتيح البُقع والتخلص من أثار الحبوب، كما يساعد على توحيد لون البشرة والتخلص من الهالات السوداء، أما الدقيق فهو يساعد على شد البشرة والقضاء على التجاعيد والخطوط التعبيرية وتفتيح لون البشرة، أما الزبادي فيساعد على ترطيب وتهدئة البشرة، ومع الاستخدام الأول للماسك سوف تلاحظين تفتيح وترطيب وتوحيد للون البشرة ؛لذا ينصح به الكثير من خبراء التجميل.

شد التجاعيد وتفتيح لون الوجه

لتفتيح البشرة والتخلص من البقع والتجاعيد وبجانب اتباع العادات الصحية السليمة استخدمي الخلطة المذهلة التالية، يمكنك تحضير 4 ملاعق كبيرة من زيت الخيار مع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح ويتم تقليب المكونين بشكل جيد، ثم تدهن البشرة بهذا المزيج مع تدليك البشرة من اسفل إلى أعلى لتنشيط الدورة الدموية لمدة خمس دقائق علي الاقل، ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر ثم رطبي البشرة بعد ذلك بقطنة بها زيت جوز الهند أو زيت الورد.