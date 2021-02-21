طريقة عمل كريم أساس طبيعي فاونديشن آمن على بشرتك وبمكونات متوفرة لديكِ

طريقة عمل كريم أساس طبيعي، من أكثر الأشياء التي تهتم بها المرأة هو جمالها لذلك دائما تبحث النساء عن الوصفات الطبيعية والكريمات التي تزيد من أنوثتها وتعطيها بريقا خلابا وجذابا، فتفكيرها مُنصب دائما على بشرتها ورائحة جسدها فالنساء تحب التميز وتعشق التميز والتفصيل، وجذب الانتباه لها ولا سيما إذا كان زوجها فهي تريده أن يكون أثيرا لأنوثتها وجاذبتها، ومن أهم الأشياء التي تهتم بها فهو كريم الأساس، لذلك سنقدم إليكم خطوات عمل كريم أساس طبيعي فاونديشن في البيت.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي فاونديشن

وإذا نظرنا إلى الفترة الأخيرة نجد أن الغلاء قد طال كل شيء ولكن مع هذا لم يمنع ذلك المرأة من المداومة والمحافظة على جمالها وجمال بشرتها، فقد أصبحت تبحث عن حلول أخري وطرق مختلفة تعوض بها هذا الغلاء لذلك لجأت إلى الوصفات الطبيعية في أغلب احتياجاتها وتتميز الوصفات الطبيعية بأنها لا يوجد بها مواد كيميائية قد تضر البشرة، وأنها ذات سعر منخفض وحتى إذا لم يظهر أثرها على المدي القريب فأنه يظهر بعد فترة من الاستخدام، أما عن خطوات كريم الأساس فهو كالتالي:

خطوات تحضير كريم أساس طبيعي

تتميز هذه الوصفة بأنه غير مكلفه بالمقارنة مع الكريمات التي تباع في الصيدليات ومحلات أدوات التجميل حيث أن سعرها لا بتعدي العشرون جنيها أحيانا، ويتم شراء جميع المستلزمات من العطار وتكون كالتالي

كريم مرطب.

لون غذائي ابيض.

نشا.

كاكاو.

زيت الجوجوبا.

شوفان مطحون.

طريقة التحضير:

أحضري طبق مناسب ويتم خلط جميع المكونات معا بالتدريج للحصول علي الدرجة المفضلة لبشرتك، ثم الاحتفاظ به في عبوة مناسبة، وهكذا يصبح الكريم جاهز للاستخدام، وتكون صلاحية استخدامه أكثر من شهر، ومع مرور الوقت سوف تلاحظين توحيد لون بشرتك والتخلص من أي شوائب بها.