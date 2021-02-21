رجيم رضوي الشربيني للتخلص من الكرش والجناب وانقاص الوزن في أسبوع نتيجة رهيبة

رجيم رضوي الشربيني للتخلص من الكرش والجناب وانقاص الوزن رجيم رضوي الشربيني لانقاص الوزن هو من أحد الأنظمة الصحية التي يتم اتباعها في خمسة أسابيع فقط لا غير، حيث أنها تعمل على خسارة ما يتراوح من 10 إلى 12كيلو من وزن الجسم، فالجميع يبحث عن هذا الرجيم لأنه عبارة عن نظام غذائي كامل متكامل صحي قامت بتقديمه الإعلامية الشهيرة رضوى الشربيني بأحد حلقات برنامجها هي وبس، وسوف نقدمه لكم في السطور القادمة فتابعينا. رجيم رضوي الشربيني لانقاص الوزن رجيم رضوي الشربيني لانقاص الوزن هو الرجيم الأفضل اتباعه لخسارة الوزن بطريقة مثالية كالتالي:

الإفطار: الإفطار: تناول 4 ملاعق كبيرة من الفول بدون السمن أو الزيت أو بيض أو أمليت وملعقة زيت.

جبن ملح خفيف، سلطة أو تناول شريحة شيدر أو فلمنك.

شاي باللبن أو النسكافية، 2/1 خبز بلدي. الغداء: تناول النشويات مثل (3 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة، 2/1 رغيف).

اللحوم مثل ( 2/1 دجاجة مسلوقة أو مشوية أو 2 شريحة من اللحم المشوي أو المسلوق أو 3 أسماك مشوية أو 2 بيضة مسلوقة أو جبن ملح خفيف).

خضار وسلطة ويفضل تناول خضار بدون طهي أو مسلوق بدون إضافة السمن أو الزيت بأي كمية ترغب بها مع تناول حبة من الفاكهة.

العشاء: جبن ملح خفيف، 2/1 رغيف بلدي، سلطة.

3 حبات فاكهة متنوعة أو 2 علبة زبادي لايت. أهم الأطعمة الممنوع تناولها أثناء الرجيم هناك بعض من الأطعمة التي يجب تجنبها خلال فترة الرجيم ومنها الآتي:

عدم تناول المشروبات الغازية.

تجنب بعض الفاكهة مثل العنب القصب والمانجو والبلح والتين.

جبنة رومي، بسطرمة وجبنة نستو ولانشون.

الخضروات كالقلقاس والبسلة واللوبيا والعدس والترمس والفاصوليا البيضاء.

الفينو والبطاطا والبطاطس.

السوداني والمكسرات والألبان واللب.

الحد من تناول أي نوع من الحلويات. "الآن" موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عام 1442 الغداء:العشاء:أهم الأطعمة الممنوع تناولها أثناء الرجيم الوسوم

رجيم رضوي الشربيني للتخلص من الكرش والجناب وانقاص الوزن رجيم رضوي الشربيني لانقاص الوزن هو من أحد الأنظمة الصحية التي يتم اتباعها في خمسة أسابيع فقط لا غير، حيث أنها تعمل على خسارة ما يتراوح من 10 إلى 12كيلو من وزن الجسم، فالجميع يبحث عن هذا الرجيم لأنه عبارة عن نظام غذائي كامل متكامل صحي قامت بتقديمه الإعلامية الشهيرة رضوى الشربيني بأحد حلقات برنامجها هي وبس، وسوف نقدمه لكم في السطور القادمة فتابعينا. رجيم رضوي الشربيني لانقاص الوزن رجيم رضوي الشربيني لانقاص الوزن هو الرجيم الأفضل اتباعه لخسارة الوزن بطريقة مثالية كالتالي:

الإفطار: الإفطار: تناول 4 ملاعق كبيرة من الفول بدون السمن أو الزيت أو بيض أو أمليت وملعقة زيت.

جبن ملح خفيف، سلطة أو تناول شريحة شيدر أو فلمنك.

شاي باللبن أو النسكافية، 2/1 خبز بلدي. الغداء: تناول النشويات مثل (3 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة، 2/1 رغيف).

اللحوم مثل ( 2/1 دجاجة مسلوقة أو مشوية أو 2 شريحة من اللحم المشوي أو المسلوق أو 3 أسماك مشوية أو 2 بيضة مسلوقة أو جبن ملح خفيف).

خضار وسلطة ويفضل تناول خضار بدون طهي أو مسلوق بدون إضافة السمن أو الزيت بأي كمية ترغب بها مع تناول حبة من الفاكهة.

العشاء: جبن ملح خفيف، 2/1 رغيف بلدي، سلطة.

3 حبات فاكهة متنوعة أو 2 علبة زبادي لايت. أهم الأطعمة الممنوع تناولها أثناء الرجيم هناك بعض من الأطعمة التي يجب تجنبها خلال فترة الرجيم ومنها الآتي:

عدم تناول المشروبات الغازية.

تجنب بعض الفاكهة مثل العنب القصب والمانجو والبلح والتين.

جبنة رومي، بسطرمة وجبنة نستو ولانشون.

الخضروات كالقلقاس والبسلة واللوبيا والعدس والترمس والفاصوليا البيضاء.

الفينو والبطاطا والبطاطس.

السوداني والمكسرات والألبان واللب.

الحد من تناول أي نوع من الحلويات. "الآن" موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عام 1442 الغداء:العشاء:أهم الأطعمة الممنوع تناولها أثناء الرجيم

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