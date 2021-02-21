اقوى واسرع كريم لتفتيح العانه والركب والجسم كله والقضاء على سواد السنين فى دقائق

أفضل كريم طبيعي لتفتيح الأماكن الحساسة يوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى اسمرار الأماكن الحساسة التي تؤدي إلى تغيير لون الجلد، مثل ارتداء الملابس الغير قطنية واستخدام طرق غير مفيدة لإزالة الشعر الزائد بالمناطق الحساسة أو استعمال كريمات تفتيح البشرة الغير طبيعية والتي تحتوي على مواد كيماوية تضر بصحة الجلد وتؤدي إلى ظهور البقع الداكنة واسمرار الجلد، تخلي عن عاداتك القديمة واستخدمي الطرق الطبيعية المفيدة أكثر.

اسمرار المناطق الحساسة من أكثر المشكلات المنتشرة بين النساء وتبحث عن طرق تساعدها التخلص من الاسمرار ومن أفضل الكريمات الطبيعية الآتي:

2/1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

5 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ضعي قدر على النار ضعي به زيت جوز الهند وعندما يبدأ في التسخين يتم وضع باقي المكونات وقلبي لتمتزج المكونات مع بعضها ثم تركيه على نار هادئة.

قلبي باستمرار حتى أن يكون لديك خليط مثل العجينة المتماسكة الطرية.

احضري علبة كريم قديمة ونظيفة ضعي بها الخليط وتركيه حتى أن يبرد تماماً.

يطبق الخليط الكريم على المناطق الحساسة والداكنة بالجسم يترك لمدة 30 دقيقة ثم غسله بالماء الفاتر.

قومي باستخدام الكريم على الجسم كل يوم للحصول على أفضل النتائج.

يوجد عدة طرق متنوعة يمكن استخدامها لتبيض الجسم والمناطق الحساسة ومنها:

يعد من أهم المكونات الطبيعية التي تحتوي على عناصر طبيعية مفيدة جداً للبشرة فقومي بعمل خليط من الخيار المبشور المخلوط مع جل الصبار واخلطيهم جيداً ثم يتم وضع الخليط على المناطق الحساسة والداكنة في الجسم وتركيه لمدة 15 دقيقة ومن ثم تنظيفها بالماء الفاتر.

يعتبر من أهم المواد الذي تستخدم للتخلص من اسمرار البشرة والمناطق الحساسة بالأخص فقومي بغمر قطعة من القطن في قليل من قشدة الحليب ومرريها على المناطق الحساسة وتركيها لمدة 15 دقيقة ثم تنظيفها بالماء الفاتر كالمعتاد.