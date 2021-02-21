رجيم الصيام المتقطع لإنقاص الوزن والتخلص من الوزن الزائد، يعتبر الصيام المتقطع من أحدث وأفضل الطرق المتبعة لخسارة الكثير من الكيلوات الزائدة والحصول على الوزن المثالي ومن الأنظمة الغذائية الناجحة لأصحاب الأوزان الثقيلة، والكثير من أطباء التغذية العلاجية وأساتذة السمنة والنحافة يحبذون رجيم الصيام المتقطع لنتائج الهائلة والسريعة في خسارة الوزن، كما أنه يُعد من الأنظمة الصحية التي ليس لها أي من الأثار السلبية على الجسم.

الصيام المتقطع

هو الامتناع عن تناول الأطعمة لمدة حوالي أثنى عشر ساعة ويَسمح تناول المشروبات ذات سعرات حرارية صفر مثل الماء والمشروبات العُشبية مثل الجنزبيل والينسون وخلافه ، ثم تناول الوجبات الصحية باقي ساعات اليوم وعددها أثنى عشر ساعة أيضاً، ما يجب ذكره هو أن نظام الصيام المتقطع يسمح بتحول الدهون المخزنة في الجسم إلى طاقة وبذلك يخلص الجسم من الدهون المتراكمة في الجسم، كما أنه يمنح الهمة للأشخاص لخسارة المزيد من الوزن الزائد.

رجيم خسارة المزيد من الكيلوات وزيادة الكتلة العضلية وهو الذي يعتمد على صيام 16 ساعة وإفطار 8 ساعات، وهذا خاص بالمهتمون ببناء الكتلة العضلية من الرياضيين وهو رجيم خسارة المزيد من الدهون المتراكمة في الجسم والذي يعتمد على صيام 19 ساعة وإفطار 5 ساعات رجيم الإرادة المُحاربة وهو الذي يعتمد على صيام 20 ساعة وإفطار 4 ساعات فقط، وقد يكون الاعتماد على وجبة غذائية واحدة فقط في خلال اليوم بالإضافة إلى تناول كوب واحد من المشروبات كسناك في اليوم وهذا النوع من الرجيم لا يصلح للكثير من الفئات مثل الحوامل أو مرضي السكري أو المرضعات وغيرهم من تلك الفئات.

أنواع رجيم الصيام المتقطعكيفية عمل رجيم الصيام المتقطع

يمكن تقسيم اليوم إلى ثلاث أقسام، كل قسم عدد الساعات ٨ ساعات ويكون على النحو التالي:

القسم الأول

وهو يتم تناول وجبتين (وجبة الإفطار، وجبة الغداء) ذات سعرات حرارية قليلة منها تناول في وجبة الفطور عدد 2 بيض مسلوق أو نص رغيف من العيش المصنوع من الردة مضاف إليه قطعة من الجبن الشيدر أو القريش + المشروب المفضل تناوله، أما في وجبة الغداء يتم تناول 4 معالق من الأرز أو المكرونة + ربع من صدور الدجاج +طبق من السلطة.

القسم التاني

يتم تناول المشروبات العشبية مثل الجنزبيل أو القرفة والكمون أو الشاي الأخضر أو النعناع وغيرها ويفضل تناول تلك المشروبات دون الحاجة إلى إضافة سكر.

القسم الثالث

وهو قسم الخلود إلى النوم ومن الممكن ممارسة أي نوع من انواع الرياضة، ويلزم تناول 8 أكواب من المياة موزعة على مدار اليوم الكامل.