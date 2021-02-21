وصفة يابانية لتطويل الشعر سحرية مثل شعر الأميرات ستبهرك من المرة الأولى

نقدم لجميع الفتيات في هذا المقال وصفة يابانية لتطويل الشعر من موقعنا، حيث أن الحصول على شعر طويل وجذاب هو حلم جميع الفتيات، ويحلمون دائماً في الحصول على شعر مثل اليابانيات الذي يتسم بكثافته ولمعانه وقوته وجماله، بالإضافة إلى بشرتهم البيضاء النقية، وبعد أن ازدادت عمليات البحث عن ما يتم استعماله في اليابان للحصول على هذا الشعر، تم التوصل إلى العديد من الوصفات الطبيعية التي يأتي على رأسها ماسك الأرز الفعال جداً لكلً من الشعر والبشرة، وهذا ما سنتناوله معكم في الفقرات التالية.

وصفة يابانية لتطويل الشعر

تعتمد هذه الوصفة على الأرز الياباني، وتعتبر من أشهر الوصفات التي يتم استخدامها في اليابان للحفاظ على الشعر وزيادة طوله وكثافته، ومن الجدير ذكره يمتلك الأرز فوائد سحرية لا نعلم عنها شيء، حيث يتم استخدامه للبشرة أيضاً، ويتميز بانه غير مكلف ويتواجد في منزل لأنه جزء مهم جداً في كل مطابخ العالم.

يمكن تحضير هذه الوصفة من خلال وضع كوب من الأرز الأبيض في وعاء واسع وعميق، ونضيف له 4 كوب من الماء، ونتركه منقوع في الماء لمدة لا تقل عن ساعتين، وذلك لكي تتجمع كافة العناصر المفيدة في الماء الذي يتم استخدامه بعد ذلك، وبعد مرور الساعتين نقوم بتصفية الأرز من الماء، ونقوم بنقع الشعر في ماء الأرز لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو جيداً، وينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين على الأقل كل أسبوع للحصول على شعر طويل وجذاب في أسرع وقت ممكن.

تعتمد هذه الوصفة على مكونين طبيعيين وهما الخردل والزبادي، حيث نحتاج إلى ملعقة كبيرة الحجم من اللبن الزبادي، وأخرى مثلها من الخردل. وملعقة من عصير الليمون، ونقوم أولاً بإضافة كمية قليلة من الماء إلى الخردل ونخلطهم بشكل جيد مع بعضهما البعض، ثم نقوم بإضافة الزبادي وعصير الليمون، ونقلب جيداً. نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء ونوزع الخليط على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف حتى يغطيه بشكل جيد. ثم نغطي الشعر بالغطاء البلاستيكي لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نغسله بالماء والشامبو جيداً، ونقوم بتكرار الوصفة مرة واحدة كل أسبوعين.