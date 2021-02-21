فوائد ذهبية لتناول السمسم على الريق، دوت الخليج فوائد متعددة ومثبته، وتناوله على الريق يحقق أقصى فائدة منه كون المعدة تكون فارغة ويستخلص الجسم منه جميع العناصر الغذائية المفيدة، أهمها الكربوهيدرات والألياف، والكالسيوم ,والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك وفيتامين ج والفسفور.

فوائد ذهبية لتناول السمسم على الريق:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من فوائد السمسم وهي:

السمسم غني بمضادات الأكسدة وفيتامين إي وفيتامين ك وكلها عناصر يعرف عن مكافحتها للسرطانات، ومنها سرطان الدم وسرطان الثدي، وسرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا.

السمسم عني المغنيسيوم والألياف وهي عناصر تساهم في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وبالتالي فيجب على مرضى السكري إدخاله إلى النظام الغذائي المتبع.

السمسم من الأطعمة المفيدة للرجال فهو يعزز الخصوبة ويمنع العقم.

الكالسيوم والحديد في السمسم عناصر مهمة للوقاية من هشاشة العظام وتعزيز صحتها.

المغنيسيوم و الألياف و الدهون الصحية عناصر تساهم في خفض ضغط الدم وخفض الكوليسترول الضار بالجسم، وهي عوامل يمكن أن تضر القلب وتسبب تصلب الشرايين والجلطة القلبية.

الألياف والفيتامينات في السمسم تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحميه من الاضطرابات، وتمنع الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

تناول السمسم باستمرار يعمل علة إعادة توازن الهرمونات في الجسم، وبالتالي فهو من الأطعمة التي تناسب النساء في سن اليأس.

تعزيز عمليات حرق الدهون من فوائد بذور السمسم وبالتالي فهو من الأطعمة التي تناسب متبعي الحميات الغذائية.

فيتامين أ وعدد من الفيتامينات في السمسم تساهم في تعزيز صحة الشعر وحمايته من الشيب المبكر، كما أن تلك العناصر أيضاً تحمي البشرة و الجلد من عوامل البيئة و التقدم بالسن.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.