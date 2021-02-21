بعد مرور أشهر عدة على إعطاء لقاح كورونا لملايين من البشر حول العالم، بات الحديث عن الآثار اللقاحات المتنوعة التي أنتجها عدد من الدول أكثر واقعية، حيث كان هنالك عدد من الإشاعات و الحملات التي تقاوم أخذ اللقاح لأسباب غير منطقية، وعن الآثار دوت الخليج في التالي.

الآثار الجانبية للقاحات كورونا:

كما أكدت منظمة الصحة العالمية فإن لقاح كورونا كأي لقاح مضاد للفيروسات، له آثار جانبية متوقعة تختلف في شدة من شخص إلى آخر تبعاً لعدد من العوامل منها العمر والصحة العامة وحتى العرق، وتلك الآثار الجانبية دوت الخليج آثار خفيفة الشدة في الغالب لدى معظم من تلقوا لقاح كورونا على اختلاف أنواعه.

والأهم معرفته أن حدوث تلك الآثار الجانبية هو دلالة على فعالية اللقاح، وتحدث غالباً في الثلاث الأيام الأولى من تلقي اللقاح، ثم تزول تدريجياً، وهي:

الإصابة بالاحمرار أو التورم أو الألم حول موقع الإبرة.

الشعور بالتعب.

الحمى والرعشة في الجسم.

الصداع المتوسط.

آلام الجسم.

كيفية التعامل مع الآثار الجانبية للقاحات كورونا:

ذكر موقع "الصحة السعودية ثلاث طرق للتخفيف من الأعراض أو الآثار الجانبية التي تصيب الشخص بعد أخذ لقاح كورونا، وهي:

تناول الباراسيتامول وهو مسكن طبي وذلك لتخفيف الصداع وآلام العضلات وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب.

يجب وضع كمادات باردة على مكان الحقن لتخفيف الألم والاحمرار والتورم في مكان الحقن إن وجد.

من المهم مراقبة الأعراض الجانبية وفي حال عدم زوالها بعد ثلاثة أيام أو زيادة شدتها تدريجياً أو حدوث ما يثير القلق يجب التواصل مع مقدم الرعاية الصحية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.