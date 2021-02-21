نسب الإصابة بهشاشة العظام في السعودية وهذه أسبابه

هشاشة العظام أحد أبرز أمراض العظام الشائعة من حيث الإصابة بالسعودية، وتحتل السعودية مراتب متقدمة عالمياً في ذلك، وأفصح مجلس شؤون الأسرة السعودية عن آخر إحصائية لعدد المصابين بهشاشة العظام في السعودية من الرجال والنساء وجاءت على النحو التالي.

هشاشة العظام في السعودية:

أوضح مجلس شؤون الأسرة السعودية وفق آخر الإحصاءات الطبية أن نسبة الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء في ‏المملكة بلغت 45%، وفي الرجال 23%، وأن من كل 3 نساء ‏تصاب واحدة، ومن كل 5 رجال يصاب واحد، وهي نسبة مرتفعة.

أوصى المجلس بإرشادات للحفاظ على صحة العظام والوقاية من الإصابة بمرض هشاشة العظام وهي:

أهمية اتباع نظام غذائي غني بفيتامين ‏د، مع التعرض ‏لأشعة الشمس لمدة 10 دقائق يوميًا في الأوقات المناسبة.

ممارسة ‏التمرينات الرياضية، وزيادة الحركة.

فحص كثافة العظام بعد ‏سن الأربعين.‏

أسباب هشاشة العظام:

وصف موقع وزارة الصحة السعودية مرض هشاشة العظام أو مايسمى بمرض ترقق العظام بالمرض الصامت، وحذر من مسبباته وهي:

الجرعات الكبيرة من بعض الأدوية مثل الكورتيزون عن ولفترة طويلة، وكذلك تناول عقار الهيبارين، وهو مانع للتجلط، وبعض أدوية الصرع، مثل دواء الفنيتوين دوت الخليج أدوية تسبب هشاشة العظام.

هشاشة العظام يمكن أن يكون أحد مضاعفات أمراض معينة مثل الإصابة مشكلات الغدد وإنتاج الهرمونات كزيادة إفراز الغدة الدرقية والجار درقية، ومتلازمة كوشينغ، ونقص هرمون الإستروجين.

النساء ليست أكثر عرضة من الرجال للتعرض للإصابة بهشاشة العظام ، ولكن تفقد النساء كثافة عظامهن بسرعة في السنوات القليلة الأولى بعد انقطاع الطمث، وخصوصًا إذا بدأ انقطاع الطمث مبكرًا.

تناول الخمور، وتناول الكافيين المفرط، والتدخين من مسببات هشاشة العظام.

الوراثة تؤثر في الإصابة بهشاشة العظام.

نقص هرمون الغدد التناسلية.

التقدم في العمر لدى الرجال و النساء حيث يكون مرض هشاشة العظام من أكثر الأمراض في هذا السن.

نقص وزن الجسم.

سوء التغذية ونقص الكالسيوم أو نقص فيتامين د.

قلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.