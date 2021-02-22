وصفة ماء الأرز المخمر لتطويل الشعر وتقويته واعطائه مظهر صحي ولامع

وصفة ماء الأرز المخمر لتطويل الشعر، يعتبر الأرز مكون رئيسي و شائع في وصفات الجمال لبشرتك وشعرك، تعمل وصفة ماء الأرز المخمر علي تطويل الشعر وتقويته واعطاءه لمعاناً لأنه غني بالبروتين والأمينو اسيد، ويساعد تخمير الأرز علي تقليل مستوي PH بمياه الأرز مما يساعد علي استعادة درجة توازن PH الشعر والحصول علي شعر صحي وتحفيز نمو الشعر. وصفة ماء الأرز المخمر لشعر صحي وقوي وصفة ماء الأرز المخمر لشعر صحي وقوي تعتبر الوصفة الأولي وصفة سهلة ويمكنك اعدادها منزلياً، كما تحفز نمو شعرك وتقويته بالمواظبة علي الاستخدام. مكونات وصفة ماء الأرز المخمر ١/٢ كوب ارز ابيض .

١ كوب ماء. خطوات تحضير وصفة الأرز المخمر قومي بغسل الأرز بمياه نظيفة للتخلص من الشوائب ، ثم ضعي الأرز في وعاء واتركيه في الماء لمدة ٣٠ دقيقة، ثم قومي بتقليبه حتي يتحول لون المياه للأبيض.

اتركيه ليلاً، وفي الصباح قومي بتصفية مياه الأرز في وعاء نظيف واتركيه لبضع ساعات حتي تشمي رائحة لاذعة الامر الذي يعنى ان عملية التخمير بدأت بنجاح، ثم ضعي ماء الأرز المخمر في الثلاجة لمدة ٨ ساعات.

قبل استخدامه علي شعرك، قومي بخلطه بكوب ماء حتي لا يصبح شديداً علي شعرك، وزعي مياه الارز علي شعرك كاملاً وغطيه بغطاء الرأس الخاص بالاستحمام، اتركيه لمدة ١٠-١٥ دقيقة قبل غسله بماء دافئ وشامبو خفيف، (استخدميه ٣-٤ مرات في الأسبوع). وصفة مياه الأرز و زيت جوز الهند لتطويل الشعر والتخلص من القشرة وصفة مياه الأرز و زيت جوز الهند لتطويل الشعر والتخلص من القشرة مكونات وصفة مياه الأرز وزيت جوز الهند : ١/٢ كوب من الأرز.

٢ ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

٣-٤ قطرات من زيت الروزماري (اكليل الجبل).

كوب ماء. طريقة استخدام وصفة الأرز وزيت جوز الهند بإستخدام نفس الطريقة السابقة في تخمير الأرز، قم قومي بإضافة العناصر الاخري لمياه الأرز قبل وضعها بالثلاجة حتي تخمر أكثر.

ضعي الخليط علي الشعر بأكمله مع تدليك فروة الرأس لمدة ١٥-٢٠ دقيقة، ثم اتركيه علي شعرك لمدة ٤٠ دقيقة وغطيه بغطاء الشعر، ثم اغسليه بشامبو طبي مخفف، (كرري الاستعمال ٣ مرات في الأسبوع). الآن : رابط وخطوات تحديث بيانات حساب المواطن طريقة استخدام وصفة الأرز وزيت جوز الهند الوسوم

وصفة ماء الأرز المخمر لتطويل الشعر، يعتبر الأرز مكون رئيسي و شائع في وصفات الجمال لبشرتك وشعرك، تعمل وصفة ماء الأرز المخمر علي تطويل الشعر وتقويته واعطاءه لمعاناً لأنه غني بالبروتين والأمينو اسيد، ويساعد تخمير الأرز علي تقليل مستوي PH بمياه الأرز مما يساعد علي استعادة درجة توازن PH الشعر والحصول علي شعر صحي وتحفيز نمو الشعر. وصفة ماء الأرز المخمر لشعر صحي وقوي وصفة ماء الأرز المخمر لشعر صحي وقوي تعتبر الوصفة الأولي وصفة سهلة ويمكنك اعدادها منزلياً، كما تحفز نمو شعرك وتقويته بالمواظبة علي الاستخدام. مكونات وصفة ماء الأرز المخمر ١/٢ كوب ارز ابيض .

١ كوب ماء. خطوات تحضير وصفة الأرز المخمر قومي بغسل الأرز بمياه نظيفة للتخلص من الشوائب ، ثم ضعي الأرز في وعاء واتركيه في الماء لمدة ٣٠ دقيقة، ثم قومي بتقليبه حتي يتحول لون المياه للأبيض.

اتركيه ليلاً، وفي الصباح قومي بتصفية مياه الأرز في وعاء نظيف واتركيه لبضع ساعات حتي تشمي رائحة لاذعة الامر الذي يعنى ان عملية التخمير بدأت بنجاح، ثم ضعي ماء الأرز المخمر في الثلاجة لمدة ٨ ساعات.

قبل استخدامه علي شعرك، قومي بخلطه بكوب ماء حتي لا يصبح شديداً علي شعرك، وزعي مياه الارز علي شعرك كاملاً وغطيه بغطاء الرأس الخاص بالاستحمام، اتركيه لمدة ١٠-١٥ دقيقة قبل غسله بماء دافئ وشامبو خفيف، (استخدميه ٣-٤ مرات في الأسبوع). وصفة مياه الأرز و زيت جوز الهند لتطويل الشعر والتخلص من القشرة وصفة مياه الأرز و زيت جوز الهند لتطويل الشعر والتخلص من القشرة مكونات وصفة مياه الأرز وزيت جوز الهند : ١/٢ كوب من الأرز.

٢ ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

٣-٤ قطرات من زيت الروزماري (اكليل الجبل).

كوب ماء. طريقة استخدام وصفة الأرز وزيت جوز الهند بإستخدام نفس الطريقة السابقة في تخمير الأرز، قم قومي بإضافة العناصر الاخري لمياه الأرز قبل وضعها بالثلاجة حتي تخمر أكثر.

ضعي الخليط علي الشعر بأكمله مع تدليك فروة الرأس لمدة ١٥-٢٠ دقيقة، ثم اتركيه علي شعرك لمدة ٤٠ دقيقة وغطيه بغطاء الشعر، ثم اغسليه بشامبو طبي مخفف، (كرري الاستعمال ٣ مرات في الأسبوع). الآن : رابط وخطوات تحديث بيانات حساب المواطن طريقة استخدام وصفة الأرز وزيت جوز الهند

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