طريقة عمل كيكة تمر بالتوفي لذيذه وسهله في المنزل خطوة بخطوة

كيكة تمر بالتوفي من أشهر أنواع الحلويات التي نالت علي رضا جميع من تناولوها فهي من ألذ وأشهى الكيكات التي يمكنك تحضيرها في المنزل وهي كيكة التمر بالتوفي وتعد أحد أشهر أنواع الكيكات الجميلة سهلة التحضير في المنزل، ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة تمر بالتوفي بأسهل طريقة في المنزل وبأقل التكاليف وسوف تحصلين علي كيكة لذيذة وسهلة التحضير يمكن لجميع السيدات القيام بها دون مواجهة صعوبة. طريقة عمل كيكة تمر بالتوفي سوف تحتاج طريقة عمل كيكة تمر بالتوفي إلى ساعة واحدة لكي تستطيع القيام بكافة جميع المتطلبات وتحضيرها ووضعها في الفرن وإخراجها فلن يستغرق منك الوقت سوى ساعة واحدة وسوف تنال الركيكة علي إعجابك فهي تستحق التجربة بكل تأكيد. المقادير: كوب واحد من الدقيق.

4 تمر منزوع النواة.

ثلثا كوب من السكر.

ثلثا كوب من الزيت النباتي.

2 بيض.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من باكينج صودا.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا. مقادير صلصلة التوفي: علبة من القشطة.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

كوب وربع من السكر. مقادير خليط التمر: كوب كامل يحتوي علي تمر منزوع من النواه ومقطع.

كوب وربع من الماء. طريقة التحضير: لكي تقومي بتحضير خليط التمر قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وقومي بوضع التمر والماء به وقومي بخلطهم معا جيدا.

احضري بعد ذلك وعاء اخر وقومي بوضع البيض والفانيليا والسكر بة واخفقيهم معا، وبعد ذلك اضيفيهم علي خليط البيض والزيت وخليط التمر.

بعد ذلك قومي بتحريك المزيج بشكل جيد وباستمرار وبعد ذلك قومي بإضافة الدقيق والبايكنج بودر والصودا وقومي بتقليب كافة المكونات باستمرار.

بعد خلط كافة المكونات والتخلص من كافة التكتلات قومي بوضع المزيج في صينية مدهونة بالزيت النباتي.

قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 درجة حتى تنضج الكيكة.

اثناء وجود الكيكة في الفرن قومي بتحضير صلصة التوفي من خلال احضار مقلاة واسعة وضعيها علي النار وضعي الذبدة بها لكي تذوب وبعد ذلك اضيفي السكر.

بعد ذلك اضيفي المزيد من القشطة في المقلاة واستمري في تحريك المزيج واتركية علي نار هادئة لمدة 3 دقائق.

بعد ذلك اخرجي الكيك من الفرن واتركيها حتي تبرد وبعد ذلك ضعي التوفي علي وجة الكيكة. سعر هاتف أيفون iphone XS Max والمواصفات الجديدة بالسعودية 2021 الوسوم

كيكة تمر بالتوفي من أشهر أنواع الحلويات التي نالت علي رضا جميع من تناولوها فهي من ألذ وأشهى الكيكات التي يمكنك تحضيرها في المنزل وهي كيكة التمر بالتوفي وتعد أحد أشهر أنواع الكيكات الجميلة سهلة التحضير في المنزل، ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة تمر بالتوفي بأسهل طريقة في المنزل وبأقل التكاليف وسوف تحصلين علي كيكة لذيذة وسهلة التحضير يمكن لجميع السيدات القيام بها دون مواجهة صعوبة. طريقة عمل كيكة تمر بالتوفي سوف تحتاج طريقة عمل كيكة تمر بالتوفي إلى ساعة واحدة لكي تستطيع القيام بكافة جميع المتطلبات وتحضيرها ووضعها في الفرن وإخراجها فلن يستغرق منك الوقت سوى ساعة واحدة وسوف تنال الركيكة علي إعجابك فهي تستحق التجربة بكل تأكيد. المقادير: كوب واحد من الدقيق.

4 تمر منزوع النواة.

ثلثا كوب من السكر.

ثلثا كوب من الزيت النباتي.

2 بيض.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من باكينج صودا.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا. مقادير صلصلة التوفي: علبة من القشطة.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

كوب وربع من السكر. مقادير خليط التمر: كوب كامل يحتوي علي تمر منزوع من النواه ومقطع.

كوب وربع من الماء. طريقة التحضير: لكي تقومي بتحضير خليط التمر قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وقومي بوضع التمر والماء به وقومي بخلطهم معا جيدا.

احضري بعد ذلك وعاء اخر وقومي بوضع البيض والفانيليا والسكر بة واخفقيهم معا، وبعد ذلك اضيفيهم علي خليط البيض والزيت وخليط التمر.

بعد ذلك قومي بتحريك المزيج بشكل جيد وباستمرار وبعد ذلك قومي بإضافة الدقيق والبايكنج بودر والصودا وقومي بتقليب كافة المكونات باستمرار.

بعد خلط كافة المكونات والتخلص من كافة التكتلات قومي بوضع المزيج في صينية مدهونة بالزيت النباتي.

قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 درجة حتى تنضج الكيكة.

اثناء وجود الكيكة في الفرن قومي بتحضير صلصة التوفي من خلال احضار مقلاة واسعة وضعيها علي النار وضعي الذبدة بها لكي تذوب وبعد ذلك اضيفي السكر.

بعد ذلك اضيفي المزيد من القشطة في المقلاة واستمري في تحريك المزيج واتركية علي نار هادئة لمدة 3 دقائق.

بعد ذلك اخرجي الكيك من الفرن واتركيها حتي تبرد وبعد ذلك ضعي التوفي علي وجة الكيكة. سعر هاتف أيفون iphone XS Max والمواصفات الجديدة بالسعودية 2021

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