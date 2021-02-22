طريقه تحضير الكيك بمقادير بسيطه وناجحه مثل المحلات

طريقه تحضير الكيك من الامور التي يبحث عنها السيدات والأمهات لأن الكيك يتكون من مكونات بسيطه ومتوفره في معظم المنازل تقريبا حيث يعد الكيك الإسفنجي من الأكلات الخفيفة ويهتم معظم السيدات به و يسعون لمعرفه طريقه تحضير الكيك تجنبا من شرائها من المحلات نظرا لسعره المرتفع ولهذا السبب هناك العديد من البحث حول معرفه صنع الكيك بطريقه ناجحه مثل المطاعم حيث يتميز كيك المطاعم بأنه كيك خفيف وهش وسوف نتعرف عن افضل طريقه تحضير الكيك الصحيحة وسنعرض في هذا المقال الأسرار التي تجعل الكيكه هشه وخفيفه مثل المحلات

يعد تناول الكيك في الصباح في وجبه الإفطار يساعد في أنقاص الوزن حيث أن هناك دراسات أثبتت ذالك الكلام حيث انه غني بالدهون والسكريات تعد مكونات الكيك الإسفنجي الهش متواجده في معظم المنازل لذالك طريقه تحضير الكيك سوف نعرضها لكم ونستخدمها لعمل افضل كيك ولكي نصنع كيك مثالي ولذيذ في المنزل تابعوا معنا مكونات هذه الطريقة

نحضر كوب من الحليب

اربع بيضات

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت

وثلاث ملاعق فانيلا

كوبان من الدقيق

ثلاث معالق بكينج بودر

كريمه وموز وفراولة لتزيين الكيك

طريقه تحضير الكيك

تعد طريقه تحضير الكيك سهله في التحضير نظرا لتوافر جميع مكوناتها حيث أنها متواجده في معظم المنازل تقريبا لذالك هناك اقبال كبير من الأمهات حول معرفه طريقه تحضير الكيك لكي تكون وجبه خفيفه متوفره في المنزل باستمرار

نضع الزيت والسكر والبيض والحليب والفانيلا داخل وعاء ونخفقهم جيدا اللي أن يتجانسوا جيدا ثم بعد ذالك ننخل الدقيق جيدا كي نخرج منه أي شوائب ونخرج منه الهواء ونضيف له بيكينج بودر ثم نضيف الدقيق والبيكينج بودر اللي الخليط ثم نقلبهم جيدا بعد ذالك نحضر صينيه ونقوم بدهنها بالزيت جيدا ثم نرش الدقيق عليها نضع المزيج الذي لدينا في الصينية ونقوم بإدخاله الفرن علي درجه حراره 180 نتركه في الفرن لمده 25 دقيقه ثم بعد ذالك نقوم بأخراجه بعد أن تأكدنا من نضج الكيك نوزع الكريمة علي الكيك وأيضا الفراولة والموز لتزيين الكيك وبذالك يصبح الكيك جاهزآ