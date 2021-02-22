تفتيح البشرة الدهنية بمكونات طبيعية في البيت بسهولة وطريقة مضمونة

تفتيح البشرة الدهنية ، تتميز البشرة الدهنية بالمسام الواسعة وإفراز الزيوت وذلك بشكل طبيعي من خلال البشرة ويعاني الكثير من أصحاب البشرة الدهنية بظهور الحبوب التي تسبب إزعاج كبير للفتيات وتظهر بشكل كبير خاصة عند المراهقين، لذلك يلجأ الكثير بالبحث عن طرق لعلاج المسام الواسعة وحب الشباب الناتج عن طبيعة البشرة الدهنية لديهم وفي هذا المقال سنقدم لكم طرق سهلة وبمكونات طبيعية تمكنك من تفتيح البشرة الدهنية في البيت بسهولة وعلاج الحبوب وتفتيح البشرة .

تفتيح البشرة الدهنية بالطماطم

الوصفة الأولى لتفتيح البشرة :

ستعتمد هذه الوصفة اعتماد كبير علي الطماطم الطازجة حيث أنها تساعد علي التخلص من الحبوب لدى أصحاب البشرة الدهنية وتعمل بشكل كبير علي تفتيح البشرة والتقليل من ظهور المسام بشكل واسع .

المكونات:

سنستخدم في هذه الوصفة حبة من الطماطم .

طريقة التحضير:

أهرسي حبة الطماطم وقومي بوضعها علي بشرتك واتركي المهروس علي بشرتك حتي يجف .

ثم قومي بإضافة طبقة ثانية من المهروس علي بشرتك واتركيه يجف مرة أخرى أيضا .

بعد مدة تلت ساعة تقريبا، قومي بغسل بشرتك باستخدام الماء الفاتر .

قومي بتكرار هذه الوصفة عدد مرتين كل أسبوع وستلاحظي فرق مبهر بعد الاستخدام.

الوصفة الثانية لتبييض البشرة وترطيبها :

هذه الوصفة سنجمع بين مكونين آخرين وهما لبن الزبادي و دقيق الشوفان وذلك يجعل الوصفة فعالة بشكل أكثر، بسبب احتواء الشوفان علي العناصر التي تساعد علي تغذية البشرة ،مثل المغنسيوم وقدرته الهائلة علي مكافحة حب الشباب والتقليل من الزيوت التي تفرزها البشرة الزائدة ويستخدم في كثير من ماسكات تفتيح البشرة، بسبب فعالية قدرته علي إزالة خلايا الجلد الميتة والقضاء علي البقع الداكنة في البشرة .

المكونات :

ملعقة من لبن الزبادي صغيرة

ملعقة من دقيق الشوفان صغيرة

حبة طماطم

طريقة التحضير:

قومي بهرس حبة الطماطم أولا .

في إناء فارغ، قومي بخلط الطماطم بعد هرسها مع ملعقة لبن الزبادي مع ملعقة دقيق الشوفان .

ثم أضيفي الخليط علي بشرتك واتركيه لمدة تلت ساعة تقريبا .

قوم بغسل بشرتك باستخدام الماء الدافيء.

وللحصول علي نتيجة رائعة تذهلك وتحدث تغيير ملحوظ في بشرتك قومي بتكرار الوصفة مدة مرتين أسبوعيا حتى تقومي بتقشير بشرتك وتحافظي علي نعومتها .