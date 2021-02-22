الكريم الكوري للتبييض الفورى للعانه والكوعين واليدين والوجه بياض الثلج من اول دقيقه كالسحر

الكريم الكورى الطبيعى لتفتيح الجسم مهمة كل سيدة الحفاظ على جمال بشرتها وهذا يحملها مسئولية كبيرة جداً، فالجمال بالنسبة للمرأة من الأمور الهامة جداً في حياتها، وهذا يدفعها إلى استخدام الكثير من المنتجات التي يقال عنها أنها تستخدم للعناية بجمال وصحة البشرة، ولكن معظمها لا يجدي نفعاً أبداً، لذا يكون من الأفضل إذا استعنتي بالكريم الكوري الطبيعي الذي سوف تساعدك أن تحصلين على بشرة بيضاء خالية من البقع الداكنة.

هو من أحد أنواع الكريمات الطبيعية المفيدة جداً لصحة البشرة وتجعلها رطبة ومرنة، بالإضافة إلى أنها تجعل البشرة ناصعة البياض خالية من العيوب والشوائب يتم استخدامها كما يلي:

1 ملعقة كبيرة من النشا

1 ملعقة كبيرة بودرة الأرز.

2/1 كوب ماء ورد.

قومي بإحضار وعاء عميق اخلطي به المكونات بالكامل.

ثم يتم الحصول على خليط ذات قوام كريمي يتم استخدامه بكل سهولة.

بعدها عليك بتنظيف بشرتك جيداً عن طريق غسلها بالماء الفاتر والصابون ثم جففيها جيداً.

بعد أن تصبح جافة يطبق عليها الكريم ويترك على البشرة لمدة 30 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت المحدد يتم غسيل البشرة بالماء الفاتر، ثم يتم غمر قطعة نظيفة من القطن بماء الورد ومرريها على الوجه حتى يتم غلق المسام.

للحصول على أفضل النتائج يمكنك استخدام الكريم من مرتين لثلاث مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق بعد يوم واحد من أول استخدام.

للحصول على بشرة مشرقة ومتوهجة قومي باستخدام كريم الارز والكركم والحليب الكوري التي يجعل بشرتك ناصعة البياض ناعمة ومغذية يستخدم كما يأتي:

اخلطي ملعقة صغيرة من دقيق الأرز وملعقتين من الحليب وملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في وعاء متوسط الحجم.

قومي بتطبيق الكريم على بشرتك بطريقة جيدة وتركيه لمدة 10 دقائق ثم إزالته بالماء الفاتر والصابون.