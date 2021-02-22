أسهل طريقة لعمل كيك الحليب الهش الخفيف بالمنزل

يعد كيك الحليب الهش ، من أنواع الكيك الهش لذيذة الطعم ذات القوام الطري، الذي يتم صنعه في المنزل بكل سهولة، وهو يحتوي على الحليب الذي يعتبر عنصر أساسي لجسم الأنسان، ويساعد الحليب على مد الجسم بالكالسيوم، وهو مفيد للعظام والأسنان، وهو من الحلويات الشرقية المشهورة التي يقبل عليها الكثير من الكبار ويحبها الأطفال، ويقدم الكيك على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو كوب من العصير في وقت العصر، أو يتم تقديمه في المناسبات وأعياد الميلاد، وهو من الحلويات جميلة الشكل وطعمها لذيذ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كيك الحليب الهش بمكونات وخطوات بسيطة.

مكونات كيك الحليب الهش

توجد بعض المكونات البسيطة يجب التعرف عليها لنجاح الكيكة بالمنزل وهى كما يلي:-

2 كوب من الحليب السائل. 2 كوب من الطحين الأبيض المخصص لعمل الحلويات. كوب من الزبدة. كيس من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيك الحليب الهش بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم نضع البيض والفانيليا والسكر ونخفقهم جيداً.

ثم نقوم بوضع إناء على النار، ونضع فيه الزبدة حتى تذوب، ثم نضيف الحليب ونقلبهم مع بعض، ثم نرفع الإناء من على النار.

نقوم بإضافة الحليب والزبدة إلى المكونات السابقة، ونخفقهم مع بعض جيداً حتى تدخل كل المكونات مع بعض وتصبح مثل الكريمة.

نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بحركة دائرية حتى لا يدخل الهواء.

بعد أن يصبح قوام الخليط ثقيل ويبدأ بالتمايل يكون الخليط جاهز للتسوية.

نقوم بإحضار قالب الكيك المدهون بالزبدة ومرشوش بقليل من الدقيق، ثم نسكب الخليط داخل القالب.

نقوم بإشعال الفرن ونتركها تسخن جيداً ثم ندخل القالب الفرن ونتركه حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي جميل.

نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بجانب الشاي وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل الكيك بطريقة صحيحة

يوجد بعض النصائح التي يجب إتباعها لنجاح الكيك وهى كما يلي:-

يجب أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة. يجب تسخين الفرن جيداً قبل وضع الكيكة. يجب أن تكون المعايير مضبوطة. يجب أن ينخل الدقيق جيداً قبل إضافته إلى الخليط. أفضل دهان يجب أن يستعمل للكيكة هو زيت الذرة. للتخلص من رائحة البيض يفضل وضع ملعقة من الخل وملعقة من عصير الليمون. إضافة السكر بالتدريج مع الخفق المستمر يساعد على ارتفاع الكيكة وعدم هبوطها. عند وضع الدقيق إلى المكونات يجب أن يكون بحركة دائرية.