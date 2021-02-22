تكات وأسرار غريبة البسبوسة المضبوطة بطعم مميز في المنزل مثل المحلات

سوف أقدم لكم تكات وأسرار غريبة البسبوسة بالسميد وجوز الهند، سوف تستمتعون بطعمها وهى حلوى بسيطة غير مكلفة يمكننا أن نأكلها كسناكس لأن مكوناتها قليلة ونسبة السكر بها قليلة، ونحن نستمتع بشكل وطعم الغريبة لكنها بطعم السميد وجوز الهند التى يزيدها قيمة غذائية عالية لذلك نقدم لكم مكوناتها ببساطة وطريقة عملها أيضا.تكات وأسرارغريبة البسبوسة
كما ذكرنا سوف نحصل على شكل غريبة البسبوسة بطعم شهي بهذه المكونات.
- واحد كوب من سميد البسبوسة
- واحد كوب من الدقيق
- نصف كوب من الحليب
- ثلث كوب من الزبد أو السمن
- ربع كوب من السكر البودر
- نصف كيس من البيكنج بودر
- نصف كوب من جوز الهند
- ملعقة من الفانيليا السائلة أو البودر
- ذرة ملح
- نضع سميد البسبوسة+ كوب الدقيق+ ربع كوب السكر البودر+ البيكنج بودر+ جوز الهند+ ذرة الملح+ الفانيليا ونخلطهم جيدا.
- نضع الزبد أو السمن على الخليط ونفركه باليد حتى يمتزج.
- نضع الحليب حسب حاجة الخليط.
- نترك خليط غريبة البسبوسة بالثلاجة عشر دقائق.
- نقوم بتشكيل الخليط على شكل الغريبة في صواني فرن.
- يتم تسويتها على درجة 180 لمدة ربع ساعة.
- عند خروجها من الفرن تسقى بالشربات البارد.
لنجاح شربات البسبوسة ألا يتم تركه للغليان فترة طويلة، ومن الأفضل أن يكون القطر خفيفا، وإليكم مقاديره:
2 كوب من السكر+ 2 كوب من الماءطريقة تحضير الشربات
- نضع السكر والماء في إناء على النار حتى تمام الغليان لمدة أربع دقائق ونتركه يبرد.
يمكننا تشكيل الخليط حسب الشكل المحبب لدينا، ويمكننا اضافةالمكسرات على الوجه ومن المفضل الأحتفاظ بغريبة البسبوسة في علبة بلاستيكية مغلقة كي نحافظ عليها دون أن تنشف منا ولكي نحافظ عليها بطعمها اللذيذ.
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سوف أقدم لكم تكات وأسرار غريبة البسبوسة بالسميد وجوز الهند، سوف تستمتعون بطعمها وهى حلوى بسيطة غير مكلفة يمكننا أن نأكلها كسناكس لأن مكوناتها قليلة ونسبة السكر بها قليلة، ونحن نستمتع بشكل وطعم الغريبة لكنها بطعم السميد وجوز الهند التى يزيدها قيمة غذائية عالية لذلك نقدم لكم مكوناتها ببساطة وطريقة عملها أيضا.تكات وأسرارغريبة البسبوسة
كما ذكرنا سوف نحصل على شكل غريبة البسبوسة بطعم شهي بهذه المكونات.
- واحد كوب من سميد البسبوسة
- واحد كوب من الدقيق
- نصف كوب من الحليب
- ثلث كوب من الزبد أو السمن
- ربع كوب من السكر البودر
- نصف كيس من البيكنج بودر
- نصف كوب من جوز الهند
- ملعقة من الفانيليا السائلة أو البودر
- ذرة ملح
- نضع سميد البسبوسة+ كوب الدقيق+ ربع كوب السكر البودر+ البيكنج بودر+ جوز الهند+ ذرة الملح+ الفانيليا ونخلطهم جيدا.
- نضع الزبد أو السمن على الخليط ونفركه باليد حتى يمتزج.
- نضع الحليب حسب حاجة الخليط.
- نترك خليط غريبة البسبوسة بالثلاجة عشر دقائق.
- نقوم بتشكيل الخليط على شكل الغريبة في صواني فرن.
- يتم تسويتها على درجة 180 لمدة ربع ساعة.
- عند خروجها من الفرن تسقى بالشربات البارد.
لنجاح شربات البسبوسة ألا يتم تركه للغليان فترة طويلة، ومن الأفضل أن يكون القطر خفيفا، وإليكم مقاديره:
2 كوب من السكر+ 2 كوب من الماءطريقة تحضير الشربات
- نضع السكر والماء في إناء على النار حتى تمام الغليان لمدة أربع دقائق ونتركه يبرد.
يمكننا تشكيل الخليط حسب الشكل المحبب لدينا، ويمكننا اضافةالمكسرات على الوجه ومن المفضل الأحتفاظ بغريبة البسبوسة في علبة بلاستيكية مغلقة كي نحافظ عليها دون أن تنشف منا ولكي نحافظ عليها بطعمها اللذيذ.
- عملة البيتكوين تجذب كبار المستثمرين في العالم وتسجل رقماً قياسياً
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