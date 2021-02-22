طريقة عمل كيكة الكاكاو بكريم الكراميل اللذيذ في ربع ساعة في المنزل

كيكة الكاكاو بكريم كراميل، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها مع كوب الشاي أو القهوة أو الحليب، وتبحث الأمهات لعمل طرق مختلفة للكيكة لتفرح العائلة، وتوجد أنواع وطرق مختلفة لتحضير الكيك منها بالشوكولاتة والزبادي بالكاكاو والكريمة والكراميل وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كيكة الكاكاو بكريم كراميل اللذيذ في المنزل. مكونات عمل الكيك مكونات عمل الكيك هناك بعض المكونات لعمل كيكة الكاكاو بكريم الكراميل كالتالي:- كوب وربع من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من زيت الذرة.

نصف كوب من الحليب السائل.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو السادة.

2 بيضة كبيرة. مكونات عمل الكراميل مكونات عمل الكراميل يحتوي الكراميل على بعض المكونات وهي كالتالي:- كوب من السكر. مكونات عمل الكريم يحتوي الكريم على بعض المكونات وهي كالتالي:- كوب إلا ربع من الحليب المجفف.

2 كوب من الحليب السائل.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

3 بيضات كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الكاكاو بالكراميل اللذيذ وهو كالتالي:- نقوم بتسخين الفرن على 180 درجة مئوية. تحضير الكراميل نقوم بتحضير قالب مستدير مناسب الحجم، بعد ذلك نقوم بوضع السكر في مقلاة صغيرة على النار ونترك السكر حتى يحترق وحتى يتكون الكراميل. نسكب الكراميل في القالب المحضر ونتركه جانباً ليبرد. تحضير الكريم تحضير إناء عميق ونضع به الحليب السائل والمجفف والفانيليا والبيض والسكر ونخفق الخليط حتى تجانس المكونات. نسكب الكريم فوق الكراميل في القالب، ونتركه جانباً. تحضير الكيك تحضير طبق عميق ينخل به البيكنج بودر والصودا والملح والدقيق ونترك الخليط جانباً. ثم نضيف السكر والبيض في إناء ونخفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتى الحصول على خليط هش. قومي بإضافة الفانيليا والزيت والحليب إلى خليط البيض مع الاستمرار في الخفق جيداً. بعد ذلك نضيف الدقيق إلى الخليط السابق وتقليب الخليط بهدوء حتى الحصول على قوام كريمي. قومي بسكب نصف كمية الخليط فوق الكريم كراميل في القالب. نضيف بعد ذلك الكاكاو إلى نصف كمية الخليط المتبقي وتقليب الخليط جيداً ثم نسكبه فوق الخليط الأبيض في القالب. قومي بوضع القالب في صينية أكبر منه وملئ الصينية بالماء ثم إدخال الصينية والقالب في الفرن المسخن وتركها لمدة ساعة إلا ربع أو أكثر حتى نضوج الكيكة. نخرج الصينية من الفرن ونتركها لتبرد تماماً ثم نقلبها في طبق تقديم واسع وتوضع في الثلاجة وتقدم باردة بالهنا والشفا. عملة البيتكوين تجذب كبار المستثمرين في العالم وتسجل رقماً قياسياً الوسوم

كيكة الكاكاو بكريم كراميل، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها مع كوب الشاي أو القهوة أو الحليب، وتبحث الأمهات لعمل طرق مختلفة للكيكة لتفرح العائلة، وتوجد أنواع وطرق مختلفة لتحضير الكيك منها بالشوكولاتة والزبادي بالكاكاو والكريمة والكراميل وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كيكة الكاكاو بكريم كراميل اللذيذ في المنزل. مكونات عمل الكيك مكونات عمل الكيك هناك بعض المكونات لعمل كيكة الكاكاو بكريم الكراميل كالتالي:- كوب وربع من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من زيت الذرة.

نصف كوب من الحليب السائل.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو السادة.

2 بيضة كبيرة. مكونات عمل الكراميل مكونات عمل الكراميل يحتوي الكراميل على بعض المكونات وهي كالتالي:- كوب من السكر. مكونات عمل الكريم يحتوي الكريم على بعض المكونات وهي كالتالي:- كوب إلا ربع من الحليب المجفف.

2 كوب من الحليب السائل.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

3 بيضات كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الكاكاو بالكراميل اللذيذ وهو كالتالي:- نقوم بتسخين الفرن على 180 درجة مئوية. تحضير الكراميل نقوم بتحضير قالب مستدير مناسب الحجم، بعد ذلك نقوم بوضع السكر في مقلاة صغيرة على النار ونترك السكر حتى يحترق وحتى يتكون الكراميل. نسكب الكراميل في القالب المحضر ونتركه جانباً ليبرد. تحضير الكريم تحضير إناء عميق ونضع به الحليب السائل والمجفف والفانيليا والبيض والسكر ونخفق الخليط حتى تجانس المكونات. نسكب الكريم فوق الكراميل في القالب، ونتركه جانباً. تحضير الكيك تحضير طبق عميق ينخل به البيكنج بودر والصودا والملح والدقيق ونترك الخليط جانباً. ثم نضيف السكر والبيض في إناء ونخفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتى الحصول على خليط هش. قومي بإضافة الفانيليا والزيت والحليب إلى خليط البيض مع الاستمرار في الخفق جيداً. بعد ذلك نضيف الدقيق إلى الخليط السابق وتقليب الخليط بهدوء حتى الحصول على قوام كريمي. قومي بسكب نصف كمية الخليط فوق الكريم كراميل في القالب. نضيف بعد ذلك الكاكاو إلى نصف كمية الخليط المتبقي وتقليب الخليط جيداً ثم نسكبه فوق الخليط الأبيض في القالب. قومي بوضع القالب في صينية أكبر منه وملئ الصينية بالماء ثم إدخال الصينية والقالب في الفرن المسخن وتركها لمدة ساعة إلا ربع أو أكثر حتى نضوج الكيكة. نخرج الصينية من الفرن ونتركها لتبرد تماماً ثم نقلبها في طبق تقديم واسع وتوضع في الثلاجة وتقدم باردة بالهنا والشفا. عملة البيتكوين تجذب كبار المستثمرين في العالم وتسجل رقماً قياسياً

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