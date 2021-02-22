كيك الماء الساخن الاقتصادي هش بدون لبن وبطريقة سهلة وناجحة

كيك الماء الساخن الاقتصادي ، من الكيكات السحرية وتشبه الكيكة الإسفنجية الهاشة ولكن بدون استخدام اللبن فالماء الساخن المغلي يعوض وجود اللبن في هذه الكيكة، كيكة بطعم رهيب وبطريقة ومكونات بسيطة واقتصادية ستنال أعجاب الكثيرين واليكي طريقة عمل كيك المياه السخنة الاقتصادي هش بدون لبن وبطريقة سهلة سيحبها أطفالك ويمكنك أعدادها بسرعة.

مكونات ومقادير كيك الماء الساخن

1 كوب ونصف من الدقيق.

1/2 كوب من السكر.

1/2 كوب من الزيت.

1/2 كوب من الماء الساخن.

2 بيضة.

1 فانيليا.

1 بيكنج باودر.

معلقة كبيرة من الخل.

معلقة من النسكافيه.

2 معلقة من الكاكاو الخام.

رشة من الملح.

في بولة ضعي البيض مع الفانيليا و السكر وبالخلاط أو بالمضرب الكهربائي اخلطيهم.

ثم الزيت واضربي بالمضرب جيداَ حتي يختلطوا ببعض جميع المكونات.

ثم أضيفي المكونات الجافة (الدقيق البيكنج باودر والملح ومعلقتين الكاكاو ) واخلطي جيدا يضافوا تدريجيا إلي باقي المكونات.

أذيبي ملعقة النسكافيه في الماء المغلي أولاَ قبل أضافته للمكونات.

ضعيه علي الخليط واضربي بالمضرب ثم ضعي معلقة الخل واضربي مرة أخري.

وفي قالب الكيك ضعي معلقة الزيت أو الزبدة ومعلقة من الدقيق ثم قوي بتوزيعهم جيداَ حتي لا يتكتلوا في مكان واحد ثم قومي بصب الخليط بهدوء.

ادخليها إلي الفرن حوالي نصف ساعة فقط علي درجه حرارة 180 درجة مئوية.

طريقة تحضير كيك الماء الساخن

وستحصلي علي كيكة طرية هاشة يمكنك وضع صوص الشيكولاتة عليها للتزيين وتناوليها مع فنجان من الشاي أو القهوة كيك طري جدا وهاش بدون استخدام الحليب فالماء المغلي يحل محله ويضبط من قوامها وملمسها ويمكنك أضافه المكسرات المجروشة عليها ستزيد من طعمها الغني و اللذيذ.

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