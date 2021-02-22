طرق مختلفة لتحضير الزلابية الهشة والمقرمشة في المنزل وأسرار نجاحها

نقدم لكم طرق مختلفة لتحضير الزلابية الهشة من موقعنا، حيث تعتبر الزلابية المقرمشة من أشهر أنواع الحلوى الشرقية المنتشرة في مصر، ويحبها جميع الأفراد ولها جمهور عريض من كل بلدان العالم، ولكن تخشى جميع السيدات من شرائها للأطفال في تلك الفترة من الخارج، بسبب الأوبئة والأمراض المنتشرة في هذا الوقت، مما يجعلنا نقدم لكم جميع الطرق الخاصة بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، وكذلك الخطوات التفصيلية لإعدادها حتى تصبح مثل الجاهزة تماماً.

تتكون وصفة عمل الزلابية المقرمشة من عدد من المكونات، والتي تتمثل فيما يلي:

كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من السكر.

كيس من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

أولاً نقوم بتقليب جميع المكونات الجافة سوياً، والتي تتمثل في الدقيق، السكر، الملح، البيكنج بودر والفانيلا والتقليب جيداً. ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى تصبح العجينة ثقيلة بعض الشيء، وهنا نقوم بتغطيتها جيداً. وتركها في مكان دافيء حتى تختمر ويتضاعف حجمها، نقوم بوضع مقلاة بها زيت غزير على النار، ونحضر العجين. يشكل على هيئة دوائر بواسطة ملعقة مدهونة بالزيت، وتقلى الكرات حتى يصبح لونها أبيض. نقوم بإخراجها من الزيت في مصفاة وتكرر العملية حتى تنتهي الكمية. بعد أن تبرد الزلابية نقوم بتحميرها مرة أخرى حتى تصبح مقرمشة، وبعدها توضع في الشربات البارد.

خطوات عمل لقمة القاضيطريقة عمل شربات الزلابية

تتكون شربات الزلابية من:

كوبين من السكر.

كوب من الماء الفاتر.

عود من القرفة الخشب.

رشة من الفانيلا.

عصير نصف ليمونة.

نقوم بإضافة الماء والسكر في وعاء على النار حتى تمام الغليان، نقوم بتهدئة النار وإضافة الليمون والفانيلا والقرفة وتترك على النار لمدة خمس دقائق ثم ترفع جانباً لتهدأ تماماً قبل الاستخدام.

يجب مراعاة غمس الملعقة المستخدمة في الزيت بين عدة كرات لسهولة فصل العجين من الملعقة. يراعى أن يكون الشربات المستخدم لتغطية الزلابية بارد حتى يتماسك معها ولا تتشربه وتصبح طرية. حتى تحصلوا على زلابية مقرمشة من الخارج يراعى تحميرها على مرحلتين كما ذكرنا.

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نصائح لنجاح الزلابية المقرمشة في المنزل