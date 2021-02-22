ما هي طريقة عمل ساندوتش البيتزا الشهي في وجبة العشاء؟؟

نقدم لكم طريقة عمل ساندوتش البيتزا وهي وصفة جديدة ومبتكرة تناسب الأطفال والكبار، فهي من أفضل الوجبات السريعة التي يلجأ إليها جميع الأشخاص في الوقت الضيق، حيث أنها وصفة سهلة وسريعة لا تحتاج إلى وقت كبير وغير متعبة أبداً وتتوافر مكوناتها في كل مطبخ بسهولة، ويمكن تحضيرها بحشوات كثيرة ومتنوعة لتناسب جميع الأذواق، وتغنيكم هذه الوصفة عن شراء الوجبات السريعة الجاهزة مرة أخرى. مكونات عمل ساندوتش البيتزا 2 صدر دجاج.

2 بصلة متوسطة الحجم.

2 فلفل رومي متوسط الحجم.

قرن من الشطة الحارة.

جزرة كبيرة الحجم.

ربع كوب من المشروم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

حلقات من الزيتون الأسود.

رشة صغيرة من الملح حسب الحاجة.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البهارات المشكلة.

جبنة موزريلا حسب الرغبة.

عيش فينو. طريقة تحضير ساندوتش البيتزا خطوة بخطوة أولاً نقوم بغسل صدور الدجاج جيداً بالملح والليمون والخل، ونتركها منقوعة في هذا الخليط لمدة 30 دقيقة للتخلص من أي رائحة والتأكد من نظافتها. وبعد ذلك نقوم بفرك الدجاج بكمية قليلة من الدقيق ثم نقوم بغسلها بالماء، ونقوم بتقطيع الصدور إلى قطع صغيرة الحجم، ونتركها جانباً. نقوم بتقشير البصل وفرمه جيداً في الكبة، ونغسل الفلفل جيداً ونقطعه إلى شرائح، وكذلك نغسل الجزر ونقطعه إلى حلقات رفيعة. ونقوم بتجهيز طاسة ونضع لها الزيت النباتي على النار ونتركها حتى تسخن ثم نقوم بوضع البصل المفروم. ونقلبه بشكل جيد حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي، ثم نقوم بوضع الفلفل ونقلبه مع البصل بشكل جيد. وبعد ذلك نضع الجزر ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها، وكلك قرن الشطة وحلقات الزيت، ثم نقوم بوضع المشروم. ونستمر في التقليب، ونترك المكونات لمدة خمس دقائق على النار. نقوم بإضافة قطع الدجاج إلى الخضار ونستمر في التقليب، ونضيف له الملح والفلفل الأسود، ثم نهدئ النار عليهم ونتركها حتى تستوي. ثم نقوم بإضافة جبنة موزريلا، ونقوم بفتح العيش الفينو بالعرض ونضع كمية من الحشو بداخله، ويقدم ساخن. وصفة الخل لإزالة شعر العانة بدون ألم الشعر سوف يسقط ولن يعود نهائيا مكونات عمل ساندوتش البيتزاطريقة تحضير ساندوتش البيتزا خطوة بخطوة الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل ساندوتش البيتزا وهي وصفة جديدة ومبتكرة تناسب الأطفال والكبار، فهي من أفضل الوجبات السريعة التي يلجأ إليها جميع الأشخاص في الوقت الضيق، حيث أنها وصفة سهلة وسريعة لا تحتاج إلى وقت كبير وغير متعبة أبداً وتتوافر مكوناتها في كل مطبخ بسهولة، ويمكن تحضيرها بحشوات كثيرة ومتنوعة لتناسب جميع الأذواق، وتغنيكم هذه الوصفة عن شراء الوجبات السريعة الجاهزة مرة أخرى. مكونات عمل ساندوتش البيتزا 2 صدر دجاج.

2 بصلة متوسطة الحجم.

2 فلفل رومي متوسط الحجم.

قرن من الشطة الحارة.

جزرة كبيرة الحجم.

ربع كوب من المشروم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

حلقات من الزيتون الأسود.

رشة صغيرة من الملح حسب الحاجة.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البهارات المشكلة.

جبنة موزريلا حسب الرغبة.

عيش فينو. طريقة تحضير ساندوتش البيتزا خطوة بخطوة أولاً نقوم بغسل صدور الدجاج جيداً بالملح والليمون والخل، ونتركها منقوعة في هذا الخليط لمدة 30 دقيقة للتخلص من أي رائحة والتأكد من نظافتها. وبعد ذلك نقوم بفرك الدجاج بكمية قليلة من الدقيق ثم نقوم بغسلها بالماء، ونقوم بتقطيع الصدور إلى قطع صغيرة الحجم، ونتركها جانباً. نقوم بتقشير البصل وفرمه جيداً في الكبة، ونغسل الفلفل جيداً ونقطعه إلى شرائح، وكذلك نغسل الجزر ونقطعه إلى حلقات رفيعة. ونقوم بتجهيز طاسة ونضع لها الزيت النباتي على النار ونتركها حتى تسخن ثم نقوم بوضع البصل المفروم. ونقلبه بشكل جيد حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي، ثم نقوم بوضع الفلفل ونقلبه مع البصل بشكل جيد. وبعد ذلك نضع الجزر ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها، وكلك قرن الشطة وحلقات الزيت، ثم نقوم بوضع المشروم. ونستمر في التقليب، ونترك المكونات لمدة خمس دقائق على النار. نقوم بإضافة قطع الدجاج إلى الخضار ونستمر في التقليب، ونضيف له الملح والفلفل الأسود، ثم نهدئ النار عليهم ونتركها حتى تستوي. ثم نقوم بإضافة جبنة موزريلا، ونقوم بفتح العيش الفينو بالعرض ونضع كمية من الحشو بداخله، ويقدم ساخن. وصفة الخل لإزالة شعر العانة بدون ألم الشعر سوف يسقط ولن يعود نهائيا مكونات عمل ساندوتش البيتزاطريقة تحضير ساندوتش البيتزا خطوة بخطوة

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