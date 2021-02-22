وصفة مذهلة لإزالة شعر العانة بالفازلين نهائياً من المرة الأولى جربيها سيدتي

تعاني جميع السيدات من أفكار إزالة الشعر، وفي الفترة الأخيرة ظهرت وصفة مبتكرة تساعد على إزالة شعر العانة بالفازلين ، وانتشرت بصورة كبيرة بين السيدات، ولكن احتارت الكثير منهم حول فعاليتها وهل هي ناجحة بالفعل أم أنها مثل باقي الوصفات لا تجدي نفع، ولكننا الوم نقدم لكم كل ما يدور في بالكم حول تلك الوصفة، تتكون الوصفة من عدد كبير من المكونات الطبيعية التي تمد الجسم بالفوائد وتساعد على التخلص من شعر العانة نهائياً بدون أي ألم.

تتكون الوصفة من نصف ملعقة كبيرة من الفازلين، وملعقة من الحمص المطحون ناعماً، ونصف ملعقة من بودرة الكركم.

نقوم أولاً بإذابة الفازلين على حمام مائي ساخن وبعدها نضيف له الحمص والكركم مع التقليب جيداً لتمتزج المكونات سوياً.

تفرد على منطقة العانة في اتجاه نمو الشعر، وتترك لمدة نصف ساعة حتى تجف تماماً، ونقوم بنزعها في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.

يراعى تكرار الوصفة كل أسبوع مرة حتى ينتهي ظهور الشعر تماماً.

طريقة إزالة شعر العانة بالفازلينطريقة إزالة شعر العانة بالفازلين والملح

تتكون تلك الوصفة من كميات متساوية من الملح والفازلين، يتم تذويب الفازلين في حمام مائي ساخن أو في الميكروويف، وبعدها نقلب الملح معه ويفرد على المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها، في اتجاه نمو الشعر، ويترك حتى يجف تماماً ثم ينزع بعكس اتجاه نمو الشعر، مع مراعاة تمرير قطعة من الثلج على المنطقة المنزوع منها الشعر، حتى نقوم بغلق المسام وعدم ظهور الحبوب والبثور.

يقدم الفازلين عدد كبير من الفوائد للجسم والبشرة والشعر، فهو من المكونات الطبيعية التي تقدم نسبة عالية للغاية من الترطيب للجسم. ففي حالة إزالة الشعر بالاعتماد على الفازلين، فإننا نقدم ترطيب بنسبة 100% لتلك المنطقة، وعدم إصابتها بالجفاف. كما أنه يساعد في إزالة طبقة الجلد الميتة الموجودة أعلى البشرة، تعتبر تلك الوصفة من أهم الوصفات التي يمكنكم الاعتماد عليها في إزالة الشعر. وخصوصاً منطقة العانة التي يعاني من ألامها الكثير من السيدات، ومن الأفضل تكرارها مرة واحدة أسبوعياً حتى يختفي الشعر نهائياً.

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فوائد الفازلين للجسم